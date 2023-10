Al Pacino et sa petite amie, Noor Alfallah, ont demandé à un juge d’approuver un accord de garde d’enfants et de pension alimentaire pour leur fils en bas âge.

Les détails de l’accord de Pacino, 83 ans, et d’Alfallah n’ont pas été divulgués dans les documents judiciaires déposés devant un tribunal de Los Angeles le 25 octobre et obtenus par Fox News Digital. Pacino et Alfallah, 29 ans, ont également reconnu légalement qu’ils étaient tous deux parents d’un petit Roman, âgé de quatre mois, en renonçant à leur droit de contester leurs relations parentales lors du procès.

Un représentant de Pacino a confirmé à Fox News Digital que les deux étaient toujours ensemble.

NOOR ALFALLAH, LA PETITE AMIE D’AL PACINO, DEMANDE LA GARDE DE SA FILS ENFANT MAIS « ILS SONT TOUJOURS ENSEMBLE »

Des documents judiciaires antérieurs ont révélé que Pacino et Alfallah vivaient dans des résidences séparées tout en élevant leur fils.

Pacino et Alfallah ont accueilli Roman en juin. Le petit garçon est le premier enfant de l’homme de 29 ans et le quatrième de Pacino. Pacino a trois enfants issus de relations antérieures : une fille avec son ex Jan Tarrant et des jumeaux avec son ex-Beverly D’Angelo.

Alfallah et Pacino sont ensemble depuis 2022.

Alfallah a partagé une photo avec Pacino sur Instagram en avril alors qu’ils parcouraient la galerie d’art d’un ami à New York – la première photo du couple à figurer sur sa grille de médias sociaux.

Elle était auparavant liée à Mick Jagger et le milliardaire Nicolas Berggruen.

Le leader des Rolling Stones avait 74 ans et Alfallah en avait 22 lorsqu’ils sont sortis ensemble. Le couple s’est séparé en 2018, selon E! Nouvelles.

Leur écart d’âge de 52 ans “n’avait pas d’importance” pour le professionnel en herbe de l’industrie du divertissement.

“Le cœur ne sait pas ce qu’il voit, il sait seulement ce qu’il ressent. C’était ma première relation sérieuse, mais c’était un moment heureux pour moi”, a déclaré Alfallah à Hello! revue.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.