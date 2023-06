Al Pacino, 83 ans, accueille un petit garçon avec sa petite amie Noor Alfalah

Des félicitations s’imposent pour le vétéran hollywoodien Al Pacino. L’acteur vient d’avoir son quatrième enfant – un petit garçon, et son premier avec sa petite amie et productrice Noor Alfalah, Personnes signalé. Le couple a nommé leur fils Roman Pacino, un représentant du couple confirmé à People. Al Pacino est également père d’une fille Julie Marie, 33 ans, avec son ex-petite amie et coach par intérim Jan Tarrant. Il est également père de jumeaux de 22 ans, Anton et Olivia, avec l’ex-petite amie Beverly D’Angelo, avec qui il est sorti de 1997 à 2003. Pendant ce temps, le producteur de films Noor Alfalla a déjà fréquenté le chanteur vétéran Mick Jagger et le milliardaire Nicolas Berggruen.

Noor, 29 ans, aurait fréquenté Le parrain star depuis avril 2022. Les rumeurs sur leur romance ont commencé à faire le tour quand ils ont été cliqués en train de dîner ensemble plus tôt.

Plus tôt cette année, Al Pacino’s Le Parrain 2 La co-vedette Robert De Niro, 79 ans, a accueilli son 7e enfant avec sa petite amie Tiffany Chen. Ils ont nommé leur fille Gia Virginia Chen De Niro.

La filmographie d’Al Pacino n’a pas besoin d’être présentée mais pour ceux qui en ont besoin, il est la star du classique Le parrain série, a joué dans des films emblématiques comme Scarface, Scent Of A Woman, Heat, Serpico, Sea of ​​Love, The Devil’s Advocate, The Insider, … And Justice for All, Carlito’s Way, Donnie Brasco, Ocean’s Thirteen, parmi beaucoup d’autres . Ces dernières années, l’acteur a joué dans des films comme Il était une fois à Hollywood, L’Irlandais, La Maison Gucci, Les Pirates de Somalie, Danny Collinspour n’en nommer que quelques-uns.