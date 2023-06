Al Pacino, 83 ans, accueille son fils Roman avec sa petite amie Noor Alfalah, 29 ans

Al Pacino et Noor Alfalah sont de fiers parents.

« Al Pacino et Noor Alfallah ont accueilli un fils, nommé Roman Pacino », a confirmé le représentant de Pacino dans un communiqué fourni à Fox News Digital.

L’acteur « Parrain », 83 ans, a accueilli son premier enfant avec sa petite amie productrice de 29 ans.

Pacino a également trois enfants issus de relations antérieures : une fille avec son ex, Jan Tarrant, et des jumeaux avec son ex, Beverly D’Angelo.

AL PACINO SURPASSE PAL ROBERT DE NIRO, 79, EN TANT QUE PAPA LE PLUS ÂGÉ DE HOLLYWOOD, ATTEND UN ENFANT À 83

Alfalah et Pacino sont ensemble depuis 2022.

AL PACINO, 83 ANS, A DEMANDÉ À NOOR ALFALLAH, 29 ANS, UN TEST DE PATERNITÉ SUR LES DOUTES QU’IL ÉTAIT LE PÈRE: RAPPORT

Alfalah a partagé une photo avec Pacino sur Instagram en avril alors qu’ils parcouraient la galerie d’art d’un ami à New York – la première photo du couple à figurer sur sa grille de réseaux sociaux.

Elle était auparavant liée à Mick Jagger et au milliardaire Nicholas Berggruen.

Le leader des Rolling Stones avait 74 ans tandis qu’Alfallah avait 22 ans lorsqu’ils sont sortis ensemble. Le couple s’est séparé en 2018, selon E! Nouvelles.

Leur écart d’âge de 52 ans « n’avait pas d’importance » pour le professionnel en herbe de l’industrie du divertissement.

« Le cœur ne sait pas ce qu’il voit, il ne sait que ce qu’il ressent. C’était ma première relation sérieuse, mais c’était un moment heureux pour moi. », a-t-elle déclaré à Hello! magazine.

Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles elle aurait eu une relation amoureuse avec Clint Eastwood, aujourd’hui âgé de 93 ans, mais Alfalah a mis fin à ces rumeurs au Daily Mail après que le couple ait été photographié ensemble en 2019.

« Il n’y a pas de relation, nous ne sortons pas ensemble », avait-elle déclaré à l’époque. « Nous sommes des amis de la famille, et ma famille était là et c’est tout. Mes parents étaient là, d’autres amis étaient là. Croyez-moi, il n’y a pas de relation. »

Le mois dernier, D’Angelo a publié de rares photos de ses enfants et a réfléchi à sa relation « unique » avec Pacino.

« Mon histoire avec Al a commencé il y a 27 ans, deux artistes se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Nous avons vécu ensemble pendant sept ans, avons eu deux enfants, avons rompu, mais avons continué notre voyage en tant que coparents – et sommes venus partager nos vies avec un une sorte d’intimité, d’honnêteté et d’acceptation plus profonde qu’une relation « traditionnelle » ne l’aurait permis (du moins pour nous) », a déclaré D’Angelo sous-titré un montage vidéo.

Beverly a admis qu’elle était « profondément amoureuse » de Pacino et qu’elle était « à cent pour cent », mais le couple ne s’est jamais marié. Ils ont accueilli les jumeaux Olivia et Anton en 2001 et se sont séparés en 2004.

« Quant à moi et Al, c’est une amitié unique et profonde entre deux artistes qui perdure à ce jour, contre vents et marées, 27 ans maintenant à le faire à notre manière, et voilà », a-t-elle déclaré.

Elle était mariée au duc italien Lorenzo Salviati lorsqu’elle a rencontré Pacino et est tombée amoureuse de lui de manière inattendue.

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.