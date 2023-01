Al Nassr vs. Al Ittifaq – Rapport de match de football – 22 janvier 2023

RIYAD, Arabie saoudite – Les débuts de Cristiano Ronaldo pour Al Nassr se sont soldés par une victoire 1-0 contre l’Ettifaq FC à Mrsool Park, bien qu’il n’ait pas pu marquer sa première apparition officielle dans le club saoudien avec un but.

Al Nassr est revenu en tête de la Saudi Pro League, un point au-dessus de ses rivaux de Riyad, Al Hilal, grâce à la tête d’Anderson Talisca en première mi-temps.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ronaldo, qui a marqué deux fois pour une sélection saoudienne lors d’un match amical contre le Paris Saint-Germain jeudi, a été nommé capitaine lors de son premier match national mais n’a pas réussi un tir cadré.

Les débuts du joueur de 37 ans pour Al Nassr ont été retardés après avoir purgé une suspension de deux matches prononcée par la FA anglaise pour un incident lors de son séjour à Manchester United.

Son contrat à Old Trafford a été résilié en décembre après avoir accordé une interview controversée à Piers Morgan avant de signer un contrat de deux ans et demi avec Al Nassr d’une valeur de 200 millions de dollars par an.

Ronaldo a eu sa meilleure chance avec un coup franc en première mi-temps qui est passé de peu au-dessus de la barre transversale, mais ce fut par ailleurs une nuit calme pour l’attaquant portugais.

“Dans le monde du football, il y a un Cristiano Ronaldo et nous sommes heureux de l’avoir avec nous. La personnalité de Ronaldo l’a aidé à s’adapter à l’équipe”, a déclaré le buteur Talisca à Saudi Sports Channel.

Il a ajouté: “Si vous voulez gagner le titre, nous devons gagner de tels matchs et nous battre. Notre objectif était de revenir au sommet et nous y sommes parvenus, et je félicite les joueurs d’avoir atteint notre objectif.”

Al Nassr sera le prochain en action dans la Super Coupe d’Arabie saoudite contre Al Ittihad jeudi.

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.