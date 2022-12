Al Nassr : Qui sont les Saoudiens qui paient des sommes record pour Ronaldo ?

La star portugaise a signé le plus gros contrat de l’histoire du football alors qu’il déménage au Moyen-Orient

Cristiano Ronaldo, l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire du football, a signé un contrat de deux ans et demi pour jouer avec l’équipe saoudienne d’Al Nassr.

Ronaldo sera récompensé par une somme alléchante qui serait de l’ordre de 200 millions d’euros par saison (214 millions de dollars), signalant le début de la fin d’une carrière passionnante et, pour la dernière période de son mandat à Manchester United à moins, exaspéré certains de sa légion de fans.

On pourrait soupçonner que la sortie de Ronaldo du football européen était vraiment un “plan B” étant donné qu’il a refusé une offre similaire d’un autre club saoudien, Al Hilal, l’été dernier.

Mais avec ses options apparemment épuisées après une série de mauvaises performances pour Manchester United cette saison, ainsi qu’une Coupe du monde sous les couleurs du Portugal, il semblerait que le nom le plus célèbre du football soit devenu un luxe inabordable pour la plupart des clubs d’élite européens.

Typique de l’homme, l’excommunication de Ronaldo du football européen s’accompagne d’une doublure argentée très importante – il peut se désigner comme le joueur le mieux payé du football, même à la veille de son 38e anniversaire.

Mais qui sont exactement Al Nassr et quel type de défi attendra Ronaldo lorsqu’il enfilera son maillot jaune le mois prochain ?

Nous jetons un coup d’œil au nouveau club de l’icône portugaise, à ses coéquipiers et à ce à quoi il peut s’attendre au cours de ses deux ans et demi au Moyen-Orient.

Al Nassr a également remporté six fois la compétition de coupe la plus prestigieuse du pays, la Coupe du Roi, mais la plus récente d’entre elles remonte à 1990.

Le club a terminé troisième de la ligue la saison dernière et a remporté les neuf équipes de la SPL, leur dernier championnat ayant eu lieu lors de la campagne 2018-19. Les rivaux de la ville, Al Hilal, sont cependant l’équipe la plus historiquement dominante d’Arabie saoudite, ayant remporté le SPL 18 fois.

Al Nassr et Al Hilal devraient finalement partager le terrain dans la nouvelle Qiddiya à la pointe de la technologie, d’une capacité de plus de 40 000 places, qui est toujours en construction depuis 2019.

Il a été vu plus récemment lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar marquant le but vainqueur de son pays contre le Brésil lors de leur affrontement en phase de groupes.

Le milieu de terrain défensif brésilien Luiz Gustavo est un vainqueur de la Ligue des champions de son temps avec le Bayern Munich, tandis que l’ancien gardien de but d’Arsenal, David Ospina, est aussi expérimenté que possible après avoir remporté 127 sélections pour l’équipe nationale colombienne.

Quelle a été la réaction à la signature de Ronaldo ?

Dans les heures qui ont suivi la confirmation de la signature de Ronaldo, le compte Instagram d’Al Nassr a augmenté de 400 % en gagnant plus de 2,5 millions de nouveaux abonnés, le club comptant désormais 4,1 millions d’abonnés sur la plateforme de médias sociaux.

Cependant, ils ont encore un long chemin à parcourir avant même de se rapprocher de l’Instagram personnel de Ronaldo de 526 millions.

Sur Twitter, pendant ce temps, le nombre d’abonnés à Al Nassr est passé de 834 000 à un impressionnant 3,4 millions.

On s’attend également à ce qu’une augmentation massive des ventes de maillots Ronaldo soit une aubaine financière importante pour le club.

“C’est plus que l’histoire en devenir», a écrit Al Nassr en ligne à leur base de fans accrue.

“Il s’agit d’une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera également notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes..”