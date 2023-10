Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, pourrait potentiellement partir.

Apparemment, les champions d’Europe envisagent sérieusement de se séparer de lui avant l’expiration de son contrat.

De Bruyne a prolongé son contrat pour la dernière fois en 2021. Il l’a fait en utilisant une analyse statistique pour déterminer le meilleur endroit pour son avenir dans le football.

Depuis son arrivée à Manchester City en 2015, il est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain au monde.

Cependant, à l’âge de 32 ans, des questions se posent quant à savoir s’il connaît un déclin physique. Il semble que City réfléchisse également à son avenir avec lui.

Les rapports de Football Insider ont indiqué qu’à moins que le bilan des blessures de De Bruyne ne s’améliore, un nouveau contrat n’arrivera pas. Son actuel expire en 2025.

Le milieu de terrain belge a subi des blessures lors de deux finales de l’UEFA Champions League.

Il a consacré tout l’été à améliorer sa condition physique. De Bruyne a participé au Community Shield et au premier match de la saison contre Burnley. Il s’est blessé dans cette dernière.

À la fin de son contrat actuel, De Bruyne aura 34 ans. De plus, pour un joueur qui compte sur son physique et ses prouesses offensives, il pourrait ne plus rentrer dans les plans des Citizens. De plus, les rumeurs sur son éventuel départ de l’Etihad se sont intensifiées en attendant de faire son retour à l’action.

Réunion programmée

Avec une offre de contrat incroyable, les responsables de la Saudi Pro League vont intensifier leur recherche du milieu de terrain offensif. Lorsqu’elles ont cherché à amener une multitude de joueurs d’élite d’Europe au Moyen-Orient cet été, les équipes saoudiennes ont ciblé De Bruyne.

L’international belge n’a pas été convaincu de s’installer dans le Royaume, malgré le fait que d’autres stars comme Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar y jouent désormais.

Désormais, une rencontre entre Al Nassr et le représentant de De Bruyne va avoir lieu, suggère un journaliste italien. Ensuite, des responsables saoudiens auraient commencé les choses vendredi en évaluant le joueur de 32 ans en vue d’un transfert.

Al-Nassr vise à faire de De Bruyne l’un des joueurs les plus riches aux côtés de Cristiano Ronaldo

Football Insider a également appris que la Saudi Pro League avait l’intention de faire de De Bruyne son acquisition la plus médiatisée. Ils tenteront de l’attirer dans le pays avec une énorme offre de contrat. On dit qu’il y aurait des incitations financières « à couper le souffle ».

L’article ne précise pas le salaire potentiel de De Bruyne ni ne nomme l’équipe qui mène la chasse. Toutefois, si les rapports antérieurs sont exacts, Al-Nassr est en tête. Cela pourrait conduire De Bruyne et le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo à former une alliance incassable.

Le salaire hebdomadaire actuel de Kevin De Bruyne à Manchester City est de 485 000 $. Toutefois, l’offre potentielle d’Al-Nassr en Arabie Saoudite pourrait être nettement plus élevée. Pour mettre les choses en perspective, Cristiano Ronaldo gagne 4,3 millions de dollars par semaine. Il convient toutefois de noter que les gains de Ronaldo constituent un exemple exceptionnel.

Crédit photo : IMAGO / Pro Sports Images : IMAGO / Power Sport Images