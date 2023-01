Al-Nassr manque Modric après l’accord avec Ronaldo

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Al-Nassr n’arrive pas à convaincre Modric de rejoindre Ronaldo

Le club saoudien d’Al-Nassr a fait la une des journaux lors de sa signature Cristiano Ronaldo au contrat de football le plus cher de l’histoire, et il semble qu’ils ne s’arrêtent pas là alors qu’ils cherchent à ajouter plus de grands noms. Un joueur qui ne rejoindra pas, cependant, est Luka Modricalors qu’Al-Nassr a échoué dans ses tentatives de signer l’international croate et de le réunir avec son ancien coéquipier du Real Madrid.

C’est selon le point de vente espagnol Marquequi rapporte que le milieu de terrain de 37 ans a refusé une offre lucrative de rejoindre Ronaldo en Arabie Saoudite pour passer une autre saison au Real Madrid.

Modric, qui a joué pour la Croatie après avoir terminé troisième de la Coupe du monde au Qatar, est sur la liste de souhaits d’Al-Nassr aux côtés d’autres joueurs, dont Sergio Ramos. Cependant, Modric n’est pas prêt à partir Los Blancoset voudrait plutôt rester dans la capitale espagnole pendant au moins une saison de plus.

Même à son âge, Modric continue de jouer un rôle de premier plan pour le Real Madrid, alors quand il est prêt à partir Los Blancos il est sûr d’avoir beaucoup d’options. Il aurait également reçu des offres de la MLS, mais pense qu’il peut encore jouer au plus haut niveau de la Liga pour une autre saison.

BLOG EN DIRECT

09h00 GMT: Martin Dubravka a été rappelé par Newcastle United de son prêt d’une saison à Manchester United, ont annoncé dimanche les clubs.

Le gardien de but a fait deux apparitions après avoir déménagé à Old Trafford cet été, mais reviendra désormais à St James ‘Park.

United a payé 2 millions de livres sterling pour prêter Dubravka avant la saison et avait la possibilité de le signer définitivement pour 6 millions de livres sterling si l’international slovaque faisait un certain nombre d’apparitions.

Des sources ont déclaré à ESPN que c’était la décision de Newcastle de mettre fin plus tôt à la période de prêt du joueur de 33 ans.

jouer 1:20 Julien Laurens explique les options de transfert potentielles qui pourraient voir Joao Felix quitter l’Atletico Madrid.

PAPIER GOSSIP (Par Nick Judd)

– Cela pourrait être un mois de janvier chargé à Molineux avec le patron des Wolves Julen Lopetegui ouvert au départ de Raul Jiménezselon le Courrier quotidien. Suite à l’arrivée de l’attaquant Matheus Cunha de l’Atletico Madrid, Lopetegui sonne les changements dans la ligne avant des Wolves et il est maintenant à la recherche d’un autre attaquant afin de permettre à Jimenez de partir ce mois-ci. L’international mexicain de 31 ans a été l’un des joueurs les plus réguliers du club au cours des dernières années, et il est également l’un des meilleurs salariés des Wolves sur un contrat qui expire en 2024, ce qui peut expliquer pourquoi les Wolves sont prêts à laisse le partir. Barcelone a suivi les progrès de Jimenez, qui a été limité à seulement cinq apparitions cette saison en raison de blessures.

– Suite à l'”offre substantielle” de Chelsea de 120 millions d’euros pour la star argentine Enzo Fernández, Le patron de Benfica, Roger Schmidt, a admis que le milieu de terrain de 21 ans aurait peut-être disputé son dernier match pour le club portugais, comme le rapporte le Courrier quotidien. Fernandez a été sélectionné pour jouer contre Braga vendredi soir, bien que des informations au Portugal suggèrent qu’il n’était pas désireux de jouer, peut-être en raison de l’intérêt de Chelsea. Les Blues auraient accepté de payer la clause de libération de Fernandez en plusieurs versements. Cette nouvelle expliquerait La suggestion de Fabrizio Romano que Benfica prépare une offre pour signer l’étoile montante norvégienne Andreas Schjelderup comme remplaçant potentiel.

– Il y a eu beaucoup de spéculations sur Adrien Rabiotprochaine destination, mais il semble maintenant que la Juventus souhaite s’entretenir avec le milieu de terrain français afin de le persuader de rester en Italie, selon Calciomercato. Rabiot semblait susceptible de quitter le Bianconeri en janvier, avec ce contrat en cours d’été, mais les patrons de la Juve espèrent pouvoir s’asseoir avec le joueur de 27 ans et le convaincre de le prolonger. Des pourparlers ont eu lieu entre le chef de la Juve Federico Cherubini et Véronique Rabiot, la mère d’Adrien, tandis que des clubs comme Arsenal continuent de suivre la situation de près.

– La Juventus suit le milieu de terrain Denis Zakaria‘s progresse à Chelsea sous Graham Potter avec intérêt, et serait ouvert à Chelsea pour que le prêt devienne permanent. C’est selon Tutosport, qui estime qu’un chiffre de 28 millions d’euros suffirait aux Bleus pour sceller un contrat permanent avec l’international suisse de 26 ans. Zakaria est en bonne forme depuis que Potter lui a offert des opportunités en équipe première et a de nouveau été solide lors du match nul 1-1 du club contre Nottingham Forest.

– La star marocaine de la Coupe du monde Azzedine Ounahi est recherché par un certain nombre de clubs à travers l’Europe, mais L’Équipe pense que Napoli mène la course pour sa signature. Cependant, le point de vente français affirme que le joueur de 22 ans verra la saison avec le club actuel d’Angers et passera à l’été plutôt qu’en janvier. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2026 et Napoli aurait accepté de le laisser voir la saison avant de déménager en Italie. Une offre ferme aurait été faite, Leicester City étant également fortement liée.