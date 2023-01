Al Nassr Instagram voit une énorme augmentation

Alors que l’équipe saoudienne d’Al Nassr a recruté la légende de 37 ans Cristiano Ronaldo principalement pour réussir sur le terrain, l’arrivée de l’un des sportifs les plus célèbres de la planète a sans surprise coïncidé avec une énorme houle dans les réseaux sociaux du club.

Ronaldo a quitté Manchester United en transfert gratuit en novembre et a signé un contrat de 2 ans et demi d’une valeur de 75 millions de dollars par an à Al Nassr. Il a été dévoilé à Riyad il y a trois jours, depuis qu’Al Nassr a vu le nombre de ses abonnés Instagram passer de 853 000 à bien au-dessus de la barre des 10 millions.

En fait, au décompte actuel, le club peut se vanter d’avoir 10,2 millions d’abonnés sur la plateforme, soit plus que tous les clubs de Premier League anglaise en dehors des Big Six traditionnels.

La croissance a été déclenchée par une publication collaborative entre Al Nassr et Ronaldo lui-même pour annoncer officiellement le transfert le 30 décembre, qui a reçu 33,6 millions de likes et est ainsi devenu la troisième publication Instagram la plus appréciée de Ronaldo, ainsi que la huitième publication la plus appréciée. jamais partagé sur le site de médias sociaux.

Le compte Twitter officiel d’Al Nassr, qui est passé de 3,4 millions d’abonnés à 3,8 millions d’abonnés en l’espace de quelques jours seulement, a également reçu un coup de pouce.

Ronaldo n’a pas encore fait ses débuts pour Al Nassr alors qu’il termine une suspension de deux matches imposée par l’Association anglaise de football en novembre pour avoir fait tomber un téléphone de la main d’un fan d’Everton après un match avec Manchester United à Goodison Park la saison dernière. Mais il les a déjà aidés à remporter une victoire rapide sur leurs rivaux saoudiens Al Hilal, qui était auparavant le club le plus suivi au Moyen-Orient avec 3,6 millions de followers sur Instagram.

Peut-être que l’ampleur impressionnante de l’impact de Ronaldo sur les réseaux sociaux ne devrait pas être trop choquante étant donné que l’international portugais est la personne la plus suivie sur Instagram, avec près de 530 millions de followers à son nom.

Cependant, il est étrange de penser que le club saoudien peut désormais compter plus de followers sur Instagram que les poids lourds européens établis tels que Napoli (3,3 m), Ajax (7,9 m), Marseille (2,6 m) et l’Inter Milan (8,8 m.)

Al Nassr capitalise certainement sur sa nouvelle superstar en ce qui concerne sa production sur les réseaux sociaux, avec 29 de ses 37 publications les plus récentes mettant en vedette Ronaldo au premier plan. Vous pouvez difficilement blâmer le club de l’avoir excité, mais nous ne pouvons pas nous empêcher d’être un peu désolés pour les autres joueurs de l’équipe de Rudi Garcia.