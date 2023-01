Al Nassr envisage la signature de Busquets après l’arrivée de Ronaldo

Al Nassr a tourné son attention vers le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets après avoir signé Cristiano Ronaldo, a déclaré une source à ESPN.

Busquets, 34 ans, est en fin de contrat à la fin de la saison et la source a déclaré qu’Al Nassr était prêt à offrir un salaire annuel d’environ 13 millions d’euros nets pour l’emmener en Arabie saoudite.

L’équipe de la Major League Soccer, l’Inter Miami, souhaite également signer l’ancien international espagnol, qui a récemment déclaré qu’il était attiré par l’idée de jouer aux États-Unis.

Les pourparlers entre le camp de Busquets et l’Inter Miami durent depuis des mois, mais il n’y a toujours pas d’accord ferme pour qu’il passe en MLS.

En attendant, Al Nassr a décidé de signer le capitaine du Barca alors qu’il continue de cibler certains des plus grands noms du football après avoir annoncé l’arrivée de Ronaldo la semaine dernière.

Le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante, également en rupture de contrat en juin, est un autre joueur lié à l’équipe saoudienne.

Sergio Busquets n’a toujours pas accepté de prolonger son séjour à Barcelone. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN que Busquets avait envisagé de quitter le Barça en janvier, mais il était convaincu de rester au club catalan jusqu’à l’été, lorsque son contrat expirera.

Le Barça n’a pas non plus complètement exclu de lui proposer un nouveau contrat, car ses limites financières rendent difficile la signature d’un remplaçant pour les Busquets réguliers de la première équipe. Une prolongation de six mois jusqu’en janvier prochain a même été évoquée.

“Il a un contrat jusqu’en juin et restera jusqu’à la fin, puis nous verrons”, a déclaré Xavi ce mois-ci lors d’une conférence de presse. “[It will then depend] comment il termine la saison, mais je pense que c’est plus une décision personnelle pour lui, basée sur ses sentiments et ce qu’il ressent sur le terrain.

“Pour moi, il est toujours important. Nous allons essayer de le convaincre [to stay] si les choses se passent bien, mais cela dépendra de sa décision personnelle. Nous sommes concentrés sur cette saison pour le moment. Il y a beaucoup à jouer et nous ne pouvons pas faire de plans pour juin alors que nous sommes concentrés à 100 % sur cette campagne.”

Busquets, qui a pris sa retraite du football international après la Coupe du monde, a déclaré qu’il aimerait avoir des éclaircissements sur son avenir d’ici février. Il en est à sa 15e saison avec la première équipe du Barca et pourrait faire sa 700e apparition pour le club lors de la demi-finale de Supercopa de jeudi contre le Real Betis – seuls Lionel Messi (778) et Xavi (767) ont fait plus d’apparitions.

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à ESPN que le défenseur du Barca et de l’Uruguay Ronald Araujo avait désormais reçu un passeport espagnol.

Les équipes de LaLiga ont droit à trois joueurs non européens – il existe un accord qui permet aux joueurs africains de jouer indépendamment – ​​dans leur équipe. L’attaquant brésilien Raphinha a un passeport italien, donc Araujo était le seul joueur non européen du Barça. Ils ont maintenant les trois points dégagés.