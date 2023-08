Al Nassr de Cristiano Ronaldo prêt à attaquer Liverpool, la superstar « tentée » de rejoindre la Saudi Pro League

Liverpool fait face à une crise depuis que le club a sanctionné la vente de Fabinho au club saoudien d’Al Ittihad. L’équipe de Jurgen Klopp a perdu des cibles clés telles que Moises Caicedo et Romeo Lavia qui ont tous deux préféré rejoindre Chelsea et maintenant les Reds font face à un autre raid de la Saudi Pro League. Al Nassr de Cristiano Ronaldo a jeté son dévolu sur le gardien vedette de Liverpool, Alisson Becker, et le Brésilien serait « tenté » par la perspective de déménager au Moyen-Orient.

Liverpool a déjà connu un exode massif cet été, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlaine ont quitté le club sur un transfert gratuit. Le contrat de Roberto Firmino a également expiré et lui aussi a décidé de rejoindre le club saoudien d’Al Ahli.

Le capitaine du club Jordan Henderson a reçu une offre lucrative d’Al Ettifaq que l’Anglais a décidé d’accepter car son salaire aurait quadruplé après avoir rejoint le club du Golfe.

Fabinho a également rejoint Al Ittihad et maintenant Al Nassr cherche à lancer un raid sur les Reds en essayant de signer Alisson qui est « tenté » par l’idée selon un rapport du média français Foot Mercato.

Al Nassr de Ronaldo a récemment subi une défaite face à Al Ettifaq lundi, et après le dernier résultat, ils ont décidé de poursuivre un transfert pour un gardien de premier ordre à Alisson qui a effectué de nombreux arrêts clés lors du match d’ouverture de Liverpool en Premier League contre Chelsea qui s’est terminé. 1-1.

L’équipe de Klopp est déjà à la recherche de renforts au milieu de terrain après le départ de Fabinho et maintenant, si Alisson quitte également l’Anfield, cela pourrait sonner l’alarme à Merseyside.

Le joueur de 30 ans avait rejoint les Reds en 2018, peu de temps après avoir perdu la Ligue des champions plus tôt cette année-là dans des circonstances choquantes après deux énormes bévues du gardien Loris Karius. Depuis lors, le Brésilien est une figure clé de l’unité de Klopp puisqu’il a remporté la Premier League et la Ligue des champions au cours des prochaines saisons.

Les poids lourds de la Premier League reviennent à l’action le samedi 19 août alors qu’ils affrontent Bournemouth à la recherche de leur première victoire de la nouvelle saison.