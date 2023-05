Al Nassr de Cristiano Ronaldo, 4e équipe la plus populaire d’Aisa, liste dominée par les équipes IPL: rapport

Cristiano Ronaldo est devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du football après avoir signé un contrat lucratif avec l’équipe saoudienne d’Al-Nassr l’année dernière. On s’attendait à ce que cette décision dont on parle beaucoup lance une nouvelle ère dans l’industrie du sport asiatique. La signature de haut niveau de Ronaldo a réussi à attirer l’attention, mais une étude récente a maintenant suggéré que le domaine sportif asiatique est encore largement dominé par le cricket, enfin la Premier League indienne (IPL) pour être plus précis. On apprend qu’un rapport publié par Deportez et Fiananzas affirme que la franchise Chennai Super Kings dirigée par MS Dhoni jouit de la plus grande popularité parmi les équipes sportives asiatiques pour le mois d’avril 2023 sur Twitter. L’équipe de football solitaire présente sur cette liste est Al-Nassr, basée en Arabie saoudite.

Avec 9,97 millions d’interactions sur Twitter en avril, les Super Kings de Chennai revendiquent confortablement la première place sur la liste d’élite des équipes sportives asiatiques. Les quatre fois champions IPL sont suivis par Royal Challengers Bangalore, qui a enregistré 4,85 millions d’interactions sur Twitter en avril. Une autre franchise IPL, Rajasthan Royals, occupe la troisième place de cette liste. L’équipe dirigée par Sanju Samson a eu 3,55 millions d’interactions sur Twitter le mois dernier. Al-Nassr, composé de l’attaquant portugais vedette Cristiano Ronaldo, serait placé en quatrième position avec 3,5 millions d’interactions sur Twitter. Les Indiens de Mumbai, quintuples champions de l’IPL, se retrouvent à la cinquième place de la liste.

Chennai Super Kings, Mumbai Indians, Royals Challengers Bangalore et Rajasthan Royals se disputent actuellement le prestigieux titre IPL. Avec 15 points à leur actif, les Chennai Super Kings de MS Dhoni sont en deuxième position au classement IPL 2023. Alors que les Indiens de Mumbai occupent la cinquième place, les Royal Challengers Bangalore ne sont qu’à deux points de l’équipe dirigée par Rohit Sharma. Les Royal Challengers Bangalore ont cependant encore un match en moins.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, a fait ses débuts en Arabie saoudite en janvier lors de la victoire 1-0 d’Al-Nassr sur Al-Ettifaq. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a marqué son premier but sous le maillot d’Al-Nassr en février. Il a jusqu’à présent marqué 13 buts pour Al-Nassr en 17 matches. Dans le football international, Ronaldo détient le record du plus grand nombre de buts. L’attaquant talismanique a 122 buts dans son cagnotte après avoir fait 198 apparitions pour le Portugal.