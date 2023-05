Al Nassr contre Al Shabab – Rapport de match de football – 23 mai 2023

Une superbe frappe de Cristiano Ronaldo a complété le retour d’Al Nassr de 2-0 pour assurer une victoire 3-2 sur Al Shabab mardi et maintenir leur défi pour le titre de la Saudi Pro League.

Après qu’Al Nassr ait récupéré pour égaliser le match au début de la seconde période, Ronaldo a dépassé deux défenseurs avant de déclencher un entraînement imparable dans le filet depuis le bord de la surface de réparation pour prendre la tête à la 59e minute.

Le 14e but de Ronaldo en championnat en 15 matches a été suffisant pour donner à Al Nassr une victoire vitale et, avec le leader Al Ittihad également vainqueur, maintient la course au titre de la Saudi Pro League en vie avant les deux derniers matchs de la saison.

Al Nassr devance Al Ittihad de trois points après 28 des 30 manches.

Plus tôt, il semblait que les espoirs d’Al Nassr allaient prendre fin prématurément lorsqu’Al Shabab avait pris une avance de 2-0 en première mi-temps grâce à deux buts, dont un sur penalty, de l’Argentin Cristian Guanca.

Mais le Brésilien Anderson Talisca a retiré un but avec une première réalisation une minute avant la mi-temps pour ramener l’équipe locale dans le match.

Abdulrahman Ghareeb a ensuite égalisé le match à la 51e minute avec un virage en douceur et une finition de six mètres avant que Ronaldo ne produise une magie familière pour compléter la victoire.