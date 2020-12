NEW YORK: Al Michaels fait référence à son manque de baseball pendant une grande partie de sa carrière, le seul regret que je pourrais avoir.

L’absence des émissions régulières de baseball au cours du dernier quart de siècle n’a pas empêché le joueur de 76 ans d’atteindre le Temple de la renommée.

Michaels a reçu le prix Ford C. Frick pour l’excellence de la diffusion par le Hall mercredi et sera honoré le 24 juillet lors du week-end d’intronisation du Hall.

Cela peut maintenant me ramener au début, car je sens vraiment d’une certaine manière depuis que je n’ai pas fait de baseball depuis si longtemps que c’est comme une expérience hors du corps, comme quelqu’un d’autre l’a fait, a-t-il déclaré. «C’est comme si le cercle était complet.

Il a diffusé pour Hawaï dans la Triple-A Pacific Coast League de 1968 à 1970, les Cincinnati Reds de 1971 à 1973 et les San Francisco Giants de 1974 à 1976.

Michaels a gagné un projecteur national lorsque ABC avait les droits de la MLB de 1976 à 1989 et à nouveau en 1994 et 95, la couverture interrompue par la grève des joueurs. Il n’a plus diffusé de baseball avant un match sur le réseau MLB en 2011.

Sa télédiffusion de baseball la plus mémorable a été lorsqu’un tremblement de terre a frappé à San Franciscos Candlestick Park avant le troisième match des World Series 1989. Michaels diffusait avec Tim McCarver lorsque le séisme a frappé quelques instants avant le début prévu.

Eh bien, je ne sais pas si étaient à l’antenne ou non et je ne suis pas sûr que je m’en soucie à ce moment précis, mais nous le sommes. Eh bien mes amis, c’est la plus grande ouverture de l’histoire de la télévision, sans exception », a-t-il déclaré. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours aussi bien à l’antenne, et je suppose que vous nous entendez, même si nous n’avons ni image ni retour audio. Et nous serons de retour, nous l’espérons, de San Francisco dans un instant.

Je devais juste rester très calme, a-t-il rappelé mercredi. Et je me souviens avoir pensé simplement parler des choses que vous savez avec certitude. Ne spéculez pas. Ne devinez pas. Ne recevez pas d’informations extérieures qui n’ont pas été corroborées. … Les photos que nous avions, évidemment, les vues aériennes étaient très spectaculaires. La section sectionnée du pont, l’incendie dans la marina et finalement l’autoroute effondrée à Oakland sont les principaux sites. Et tout ce dont je me souviens avoir fait, c’est juste, hé, voici ce que je sais, voici ce que je vois et laissez le spectateur l’évaluer à partir de ce point.

L’appel le plus connu de Michaels était celui du Miracle on Ice de l’équipe américaine de hockey aux Jeux olympiques d’hiver de 1980, bien qu’il ait diffusé le no-hitter de John Candelaria pour ABC le 9 août 1976.

Il a grandi à Brooklyn en tant que fan des Dodgers. Il pense avoir 6 ans quand il est allé à Ebbets Field pour la première fois.

Je me souviens d’être entré et j’étais juste amoureux des couleurs, dit-il. Nous nous sommes assis sur le pont supérieur derrière la cabine de diffusion et j’ai baissé les yeux et j’ai vu ces gars annoncer le match et je me suis dit, je veux être ici comme tous les jours pour le reste de ma vie et entrer gratuitement.

Il a rejoint ABC en tant qu’annonceur de baseball de remplacement en 1976 et est devenu le principal annonceur de Monday Night Baseball en 1983. Il a travaillé le Monday Night Football de 1986 à 2005, puis est revenu à NBC. Il est huit fois lauréat d’un Emmy Award.

Michaels était sur le bulletin de vote de National Voices qui comprenait également Buddy Blattner, Joe Buck, Dave Campbell, Dizzy Dean, Don Drysdale, Ernesto Jerez et Dan Shulman.

Le baseball reste le sport préféré de Michaels à diffuser.

C’est tellement inhabituel dans le sens où il y a un rythme, un rythme qu’aucun autre sport ne possède parce que vous allez avoir un nombre X de secondes entre les lancers. C’est un rythme tranquille », dit-il. «Comme vous le savez, cela peut devenir extrêmement frénétique et dramatique, ce qui est également fantastique, car le match devient chaud en fin de manche. Mais vous n’avez pas ça dans le football. Le football, c’est 4 secondes d’action et 20, 30, 35 secondes d’inaction. Le basketball est un flux. Le hockey a un flux. Ils sont continus. Je pense que le baseball vous permet de vous arrêter et de commencer, de réfléchir et de raconter des histoires et c’est pourquoi c’est si différent. Et je pense que c’est pourquoi les gens sont amoureux du baseball.

