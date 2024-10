Al Jazeera qualifie les affirmations de l’armée israélienne de « sans fondement » après que Tsahal ait accusé 6 journalistes d’être des militants

L’armée israélienne a accusé mercredi six journalistes palestiniens d’Al Jazeera d’être impliqués dans des groupes militants du Hamas ou du Jihad islamique, affirmation que la chaîne d’information qatarie « condamne avec véhémence ».

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié mercredi des documents qu’elles ont déclaré avoir trouvés à Gaza et qui prouvent que les hommes étaient militairement affiliés à ces groupes. CBC News n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l’authenticité des fichiers.

Dans un en ligne déclaration Mercredi, Al Jazeera a qualifié ces allégations de « sans fondement » et a déclaré que Tsahal tentait plutôt de faire taire les quelques journalistes restant dans l’enclave déchirée par la guerre.

« Al Jazeera rejette catégoriquement que les forces d’occupation israéliennes présentent nos journalistes comme des terroristes et dénonce leur utilisation de preuves fabriquées. »

Il a appelé la communauté internationale à intervenir et à protéger ses journalistes.

Le réseau est l’un des rares à émettre encore quotidiennement depuis l’enclave assiégée, en partie parce que l’armée israélienne a largement interdit aux journalistes étrangers d’entrer à Gaza, sauf lors d’un nombre limité de tournées supervisées.

Ces accusations surviennent alors que les forces israéliennes intensifient le siège meurtrier du nord de Gaza – où l’ONU estime qu’il reste environ 400 000 Palestiniens – entourant les hôpitaux et les abris de réfugiés et ordonnant aux habitants de se diriger vers le sud.

Israël affirme que des journaux prouvent son intégration avec des groupes militants

Les six journalistes accusés sont Talal Aruki, Alaa Salama, Anas al-Sharif, Hossam Shabat, Ismail Farid et Ashraf Saraj. Plusieurs d’entre eux, dont al-Sharif, sont devenus des figures incontournables de la couverture en direct de Gaza par le média, 24 heures sur 24.

L’armée israélienne a déclaré que les documents qu’elle a publiés comprenaient des listes de détails sur le personnel du Hamas et du Jihad islamique palestinien, les salaires et les cours de formation des militants, des annuaires téléphoniques et des rapports sur les blessures. Quatre de ces journalistes sont ou ont été affiliés au Hamas et deux au Jihad islamique.

Les Palestiniens déplacés sommés par l’armée israélienne d’évacuer la partie nord de Gaza fuient au milieu d’une opération militaire à Jabalia le 22 octobre. (Mahmoud Issa/Reuters)

« Ces documents servent de preuve de l’intégration des terroristes du Hamas au sein du réseau médiatique qatari Al Jazeera », a déclaré mercredi l’armée dans un message sur X.

Le réseau d’information par satellite, basé au Qatar et financé principalement par son gouvernement, a critiqué l’opération militaire israélienne à Gaza et a fait face à des réclamations de biais. Elle affirme agir de manière indépendante.

« Les menaces ne nous arrêteront pas », déclare le journaliste cité

Ashraf Saraj, l’un des journalistes accusés, travaille à Gaza depuis 2018.

« Je suis innocent de toutes ces accusations. Je ne suis impliqué dans aucune activité militaire », a déclaré Saraj à CBC News jeudi.

« Il y a un sentiment très réel que nous attendons notre mort. Ces menaces ne nous arrêteront pas. »

Hossam Shabat, un autre des six, a qualifié ces documents de « dossiers fabriqués de toutes pièces » et de « tentative évidente de justifier de manière préventive notre meurtre ».

« Malgré ces menaces dangereuses et mensongères proférées contre nous, nous restons attachés à notre profession et continuerons à rapporter les faits sur le terrain alors que le génocide se poursuit malheureusement sans relâche. »

Al Jazeera a accusé les forces israéliennes d’avoir délibérément tué plusieurs de ses journalistes à Gaza au cours de l’année écoulée, notamment Samer Abu Daqqa, Ismail al-Ghoul et Hamza al-Dahdouh. Israël a nié ces allégations, affirmant qu’il ne ciblait pas délibérément les journalistes.

Lors d’un incident marquant en 2022, les forces israéliennes ont abattu Shireen Abu Akleh, une journaliste palestino-américaine d’Al Jazeera, alors qu’elle faisait un reportage sur une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. L’armée israélienne a finalement reconnu sa responsabilité dans le meurtre, affirmant qu’il s’agissait d’un accident, après l’avoir initialement nié. Un porte-parole plus tard s’est excusé pour sa mort.

Walid Al-Omari, chef du bureau palestinien d’Al Jazeera, tient le gilet pare-balles que portait la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh lorsqu’elle a été tuée par Israël à Jénine, en Cisjordanie occupée par Israël, en mai 2022. (Mohamad Torokman/Reuters)

Le Comité pour la protection des journalistes condamne les accusations

Au moins 128 journalistes ont été tués à Gaza, en Cisjordanie, en Israël et au Liban depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York. Parmi eux figurent 123 Palestiniens, deux Israéliens et trois Libanais.

Le comité a déclaré que ce n’est pas la première fois qu’Israël accuse des journalistes d’implication militante « sans produire de preuves crédibles ».

Des Palestiniens inspectent un véhicule où la chaîne de télévision Al Jazeera a déclaré que son journaliste Ismail al-Ghoul et son caméraman Ramy El Rify avaient été tués lors d’une frappe israélienne, dans la ville de Gaza le 31 juillet. (Ayman Al Hassi/Reuters)

Il faisait référence à un précédent incident survenu en juillet, lorsqu’une frappe aérienne israélienne avait tué deux journalistes d’Al Jazeera, dont al-Ghoul. L’armée « a produit un document similaire, contenant des informations contradictoires, montrant qu’al-Ghoul, né en 1997, a reçu un grade militaire du Hamas en 2007, alors qu’il aurait eu 10 ans ».

« Les campagnes de diffamation mettent les journalistes en danger et érodent la confiance du public dans les médias. Israël doit mettre fin à cette pratique et autoriser des enquêtes internationales indépendantes sur les meurtres de journalistes », a déclaré Carlos Martínez de la Serna, directeur du programme du CPJ.

Reporters sans frontières dit sur X, il s’est dit « alarmé » par les accusations de l’armée israélienne contre les six journalistes.

Les précédentes affirmations d’Israël contre Al Jazeera

Israël accuse depuis longtemps Al Jazeera d’être le porte-parole du Hamas. Plus tôt cette année, il a adopté une nouvelle loi mettant fin aux activités du média dans le pays, invoquant des raisons de sécurité. Israël y a également perquisitionné ses bureaux et confisqué son équipement.

Suite à cette décision, les forces israéliennes ont attaqué le bureau d’Al Jazeera à Ramallah, en Cisjordanie, et ont ordonné sa fermeture immédiate le mois dernier.

Al Jazeera a déclaré que les dernières allégations faisaient « partie d’un schéma d’hostilité plus large ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, actuellement en tournée au Moyen-Orient, a déclaré jeudi qu’il ne pouvait pas s’exprimer sur la véracité des accusations. Blinken s’est exprimé lors d’une conférence conjointe à Doha avec le cheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar.

Al Thani a déclaré jeudi qu’Al Jazeera devait agir s’il y avait du vrai dans les accusations portées par Israël contre ses journalistes, mais que ces affirmations devaient être traitées avec scepticisme.

Le Qatar a été un acteur clé dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza, aux côtés de l’Égypte et des États-Unis, même si les pourparlers sont dans l’impasse depuis des mois. Un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’une délégation israélienne se rendrait dimanche à Doha pour tenter de relancer les négociations.

Alors que la guerre entre dans sa deuxième année, le bilan de la campagne israélienne à Gaza approche les 43 000 personnes, selon les autorités palestiniennes, avec une enclave densément peuplée en ruines et la quasi-totalité de sa population déplacée.

La guerre a commencé le 7 octobre 2023, après qu’une attaque menée par le Hamas contre Israël a tué quelque 1 200 personnes et pris plus de 250 otages.