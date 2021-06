L’arrestation a eu lieu samedi dans le quartier Sheikh Jarrah de la partie de la ville occupée par Israël. Budeiri faisait un reportage sur une manifestation pacifique marquant l’anniversaire de la prise de contrôle par Israël des territoires palestiniens et du déplacement massif des Arabes qui y vivaient, qui s’est produit pendant et après la guerre des Six Jours de 1967.

Des images de l’incident filmées par le caméraman d’Al Jazeera Nabil Mazzawi montrent la journaliste entourée d’officiers israéliens, qui la poussent près d’un mur et la menottent. Budeiri peut être entendu à plusieurs reprises crier : « Ne touchez pas » alors qu’elle est retenue.

Il s’agit de la vidéo complète du journaliste d’Al Jazeera Givara Budeiri agressé et arrêté par la police israélienne… comme nos téléspectateurs et moi l’avons vu à l’antenne. C’est extraordinaire. C’est inadmissible. Il exige des réponses.#Le journalisme n’est pasAcrimepic.twitter.com/iYIS9cirCG – Kamahl Santamaria (@KamahlAJE) 5 juin 2021

L’arrestation a également été capturée sous différents angles par d’autres personnes présentes sur les lieux.

Ils ont cassé l’appareil photo d’Al Jazeera, agressé à la fois le caméraman et le journaliste, puis l’ont arrêtée. C’est ce que les contribuables américains financent. Un appareil de répression brutale qui n’a aucun respect pour la vie, encore moins pour la liberté d’expression. C’est la réalité d’Israël pic.twitter.com/DNvKwKVSOH — Dima Khatib الخطيب (@Dima_Khatib) 5 juin 2021

La caméra utilisée par l’équipe d’Al Jazeera aurait été endommagée lors de l’altercation.

Selon le réseau d’information basé à Doha, il n’y avait aucune raison apparente pour l’arrestation et la police israélienne a agi avec une force excessive lors de l’arrestation de Budeiri. La police a déclaré avoir détenu une femme et un homme à Sheikh Jarrah après avoir refusé de s’identifier et avoir agressé des policiers. Budeiri a déclaré qu’elle était accusée d’avoir donné des coups de pied à une femme soldat, ce qu’elle nie.

Mostefa Souag, directeur général par intérim de la chaîne basée à Doha, a déclaré que l’arrestation s’inscrit dans un schéma de harcèlement de ses journalistes par la partie israélienne.

« Faire taire les journalistes en les terrorisant est devenu une activité de routine pour les autorités israéliennes, comme on l’a vu ces dernières semaines à Gaza et à Jérusalem occupée. Ces actions ne peuvent pas être considérées isolément », il a dit.

Des informations dans les médias israéliens suggèrent que l’arrestation fait suite à un conflit entre la journaliste et la police au sujet de ses références de presse. Budeiri, qui travaille pour Al Jazeera depuis 2000, est accrédité auprès du Bureau de presse du gouvernement israélien (GPO). Selon Haaretz, elle n’avait apparemment pas sa carte de presse sur elle et ne l’a pas présentée à la demande de la police. Al Jazeera insiste sur le fait que Budeiri portait les papiers appropriés et que la police l’a empêchée de les montrer. La journaliste portait une veste pare-balles marquée « presse » lorsqu’elle a été interpellée.

Sheikh Jarrah est actuellement un quartier fermé, où seules les personnes qui y vivent et les membres de la presse sont autorisés à entrer. Le mois dernier, il est devenu un point focal pour les protestations de masse contre l’expulsion forcée des résidents palestiniens. Une loi israélienne de 1970 permet aux familles juives de revendiquer des droits de propriété sur des maisons à Jérusalem-Est, qui appartenaient à des Juifs avant 1948. Les critiques disent qu’elle est utilisée pour chasser les Palestiniens de Jérusalem-Est et procéder à un nettoyage ethnique de facto.

Les dernières expulsions à Sheikh Jarrah ont été l’un des déclencheurs de l’escalade de la violence qui a duré 11 jours entre les Forces de défense israéliennes (FDI) et les groupes militants palestiniens contrôlant Gaza. Au milieu des hostilités, Tsahal a bombardé une tour de Gaza qui abritait les bureaux de plusieurs organes de presse internationaux, dont Al Jazeera. Les Israéliens ont justifié le bombardement en déclarant que le Hamas avait stationné ses services de renseignement militaire dans le bâtiment.

Budeiri a été libérée de la détention israélienne quelques heures après son arrestation. Elle a déclaré qu’il lui avait été interdit de retourner à Sheikh Jarrah pendant 15 jours comme condition d’être libérée.

