Al-Jaber des EAU promet aux jeunes militants qu’il écoutera ; ne dit rien sur les liens avec les combustibles fossiles

BONN, Allemagne (AP) – Le responsable des Émirats arabes unis a choisi de diriger le prochain sommet mondial sur le climat et s’est engagé jeudi à écouter les jeunes exigeant une place à la table lorsque les négociateurs se réuniront dans le pays du Golfe cet automne, mais n’a offert aucune réponse aux critiques de ses liens avec les intérêts des combustibles fossiles.

Lors de sa première apparition à une réunion des Nations Unies sur le climat cette année, le ministre de l’Industrie des Émirats arabes unis, Sultan al-Jaber, a déclaré qu’il souhaitait que le sommet de la COP28 à Dubaï soit « inclusif » et produise un « résultat révolutionnaire » pour les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique. changement.

« Je suis déterminé à faire de votre participation un succès », a-t-il déclaré dans un bref discours aux délégués de groupes de jeunes militants qui réclament que les dirigeants prennent des mesures drastiques contre le réchauffement climatique.

Les commentaires d’al-Jaber à Bonn, en Allemagne, ont suscité une réponse méfiante de son auditoire.

« De nombreuses personnes, y compris des enfants et des jeunes du monde entier, s’inquiètent à juste titre de vos liens avec l’industrie des combustibles fossiles et, par conséquent, de l’intégrité des (pourparlers de l’ONU) », Clara von Glasow du Mouvement des jeunes pour le climat, un réseau international de plus de 1000 groupes de campagne, a déclaré al-Jaber. « C’est le moment de leur prouver qu’ils ont tort et de montrer que vous êtes vraiment sérieux. »

« Vous avez l’opportunité unique, une chance énorme de faire preuve de leadership », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez devenir le champion du changement et vous assurer que nous éliminons immédiatement les combustibles fossiles. »

Al-Jaber, qui est également directeur général de la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi, a résisté aux appels à la fin des combustibles fossiles.

S’exprimant plus tard jeudi lors d’une réception diplomatique, al-Jaber a appelé à « une transition énergétique juste et équilibrée qui ne laisse personne de côté ».

« La réduction progressive des combustibles fossiles est inévitable », a-t-il déclaré, allant plus loin que ce que les pays avaient convenu à Glasgow il y a deux ans, lorsque l’accent était mis sur le charbon, mais s’arrêtant toujours de préconiser une interdiction complète.

L’objectif devrait être un système énergétique mondial « exempt de combustibles fossiles sans relâche », a-t-il déclaré. Le terme atténué fait référence aux mesures prises pour réduire ou capturer les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles, une idée qui, selon les experts, est techniquement difficile et très coûteuse.

« Il n’existe pas de combustible fossile sans émissions », a déclaré Hanna Fekete du groupe de réflexion NewClimate. « Il est toujours plus efficace de produire de l’énergie renouvelable et de l’utiliser directement. »

Fekete a publié jeudi un rapport avec le groupe Climate Action Tracker montrant que de nombreux grands producteurs de pétrole et de gaz, dont les Émirats arabes unis et les États-Unis, augmentent actuellement leur production.

« Le secteur agit comme s’il y avait une ruée vers l’or, pas une crise climatique », ont averti les auteurs.

Cela va à l’encontre de la promesse des pays lors d’un sommet de 2015 à Paris d’essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit) par rapport à l’époque préindustrielle. Les scientifiques disent que pour atteindre cet objectif, les émissions de carbone doivent être réduites de moitié d’ici 2030 et atteindre « zéro net » d’ici le milieu du siècle.

Une grande partie de la tâche consistant à convaincre les pays de procéder à des réductions douloureuses mais nécessaires de leurs émissions incombera à al-Jaber au cours de la réunion du 30 novembre au 30 décembre. 12 pourparlers, alors que les négociateurs doivent approuver le premier bilan global de ce qui a été fait depuis Paris et des lacunes qu’il reste à combler. Les pourparlers préliminaires auxquels al-Jaber a participé à Bonn, en Allemagne, n’ont jusqu’à présent même pas abouti à un accord sur un ordre du jour formel.

À l’extérieur du site, les arrêts de bus étaient tapissés d’affiches soulignant les liens d’al-Jaber avec l’industrie pétrolière. À l’intérieur, des militants ont déposé une énorme banderole sur laquelle on pouvait lire « End Fossil Fuels ».

Alden Meyer, un observateur de longue date des négociations sur le climat maintenant avec le groupe E3G basé à Bruxelles, a déclaré que les anciens présidents du sommet ont mieux réussi lorsqu’ils ont mis de côté leurs propres intérêts nationaux pour trouver des accords acceptables pour les quelque 200 pays participant à les discussions.

« Il y a une vraie question à savoir si le Dr al-Jaber veut faire cela, est capable de le faire et est autorisé par les dirigeants des Émirats arabes unis à le faire », a déclaré Meyer. « Il doit se dissocier des Émirats arabes unis en tant que grand producteur de pétrole et de gaz qui souhaite augmenter sa production s’il veut réussir son COP. »

Pourtant, la reconnaissance par al-Jaber de la nécessité de « réduire progressivement » les combustibles fossiles était une première étape utile, a déclaré Meyer, ajoutant qu’une discussion à ce sujet devait avoir lieu à Dubaï.

Ses propos ont été repris par Mohamed Adow, qui dirige le groupe Power Shift Africa basé à Nairobi.

« Al-Jaber a raison de reconnaître qu’une réduction progressive des combustibles fossiles est inévitable », a-t-il déclaré.

« Faire cela de manière gérée serait une bonne nouvelle pour les Émirats arabes unis », a-t-il déclaré, notant que la nation du Golfe dispose de suffisamment de soleil et de vent pour les énergies renouvelables.

« La vague d’énergie propre arrive », a déclaré Adow. « Les pays peuvent soit surfer sur la vague, soit être emportés par elle. »

Frank Jordans, Associated Press