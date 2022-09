Al Horne, rédacteur fidèle du bureau des affaires étrangères du Washington Post, décède à 89 ans

Al Horne, un journaliste qui a passé quatre décennies au Washington Post, où il a édité la section Outlook dans les années 1970, puis a travaillé au bureau des affaires étrangères, racontant des histoires sur la fin du communisme en Union soviétique et en Europe de l’Est, est décédé le 9 septembre. dans un hôpital de Washington. Il avait 89 ans.

La cause était une crise cardiaque, a déclaré sa fille Ellen Horne.

M. Horne est né de Juifs en Pologne qui ont été forcés de fuir bientôt après l’invasion allemande en septembre 1939. Il grandit à New York et, après un bref apprentissage en journalisme, arrive au Post en 1958 en tant que rédacteur adjoint de la ville. Il parlait couramment le polonais et l’allemand et, au cours de la décennie suivante, il a été rédacteur en chef sur les bureaux mondiaux et nationaux et avec le magazine The Post, alors appelé Potomac.

Il a dirigé la section d’opinions et d’essais d’Outlook de 1971 à 1982, puis a été rédacteur en chef adjoint jusqu’à sa retraite en 1997. Il s’est rendu à Varsovie pour faire un reportage sur la chute du communisme en 1989 – une mission qui, selon sa fille, était la fierté de sa carrière – mais il a surtout guidé d’autres journalistes sur le terrain alors qu’ils couvraient les dernières années dramatiques de l’Union soviétique et la fin de la guerre froide.

Peter Osnos, un correspondant étranger du Post qui a ensuite fondé la maison d’édition PublicAffairs, a déclaré que M. Horne n’était “pas un bretteur de salle de rédaction, mais quelqu’un qui dégageait une réserve tranquille, une personne réfléchie sur des histoires compliquées”.

David Hoffman, ancien rédacteur en chef adjoint du Post pour les nouvelles étrangères, a décrit M. Horne comme un journaliste qui “incarnait l’ère du rédacteur en chef qui était également un maître spécialiste”.

“Les correspondants étaient au bord du tumulte et du changement – et ils ne pouvaient pas toujours voir tout ce qui se passait à chaque minute – mais ils savaient qu’Al était le vent dans leur dos, tissant dans un contexte essentiel, familier avec les joueurs, lucide dans l’histoire, », a déclaré Hoffman.

Hoffman se souvient d’avoir travaillé comme journaliste à la Maison Blanche en juillet 1989 et d’avoir écrit un article lors d’un voyage en Pologne avec le président George HW Bush. L’article commençait ainsi : « Le président Bush a posé le pied derrière le mur d’affaiblissement du communisme ce soir, rendant hommage à l’accélération du rythme du changement et déclarant que les Américains « ont un souhait ardent : que l’Europe soit entière et libre ».

“C’était spéculatif de ma part”, a déclaré Hoffman, “sur la base de ce qui s’était passé, et Al Horne l’a mis directement dans le journal tel qu’il est écrit, car il l’a vu aussi. En novembre, le mur de Berlin tombe. C’est ce qu’il avait de si spécial, il avait une sensibilité envers les correspondants étrangers qui découvraient, observaient, rapportaient. Même s’il était sur le bureau, il était aux côtés de ses correspondants, toujours attentif et engagé dans la meilleure histoire possible – et c’étaient des jours où nous avions un bon coup par jour.

Alexander Douglas Horne, qui a utilisé la signature AD Horne, est né Aleksander Einhorn à Varsovie le 9 novembre 1932. La famille, qui a ensuite changé de nom de famille, s’est installée dans le quartier new-yorkais du Queens, et son père a repris sa carrière comme un dirigeant d’une compagnie d’assurance. Sa mère, diplômée en droit d’une université polonaise, est devenue chef de bureau et comptable.

M. Horne était rédacteur en chef du journal de son lycée et a fréquenté le Williams College dans le Massachusetts grâce à une bourse. Après avoir obtenu en 1954 un baccalauréat en histoire et littérature américaines, il a travaillé pour le journal Berkshire Eagle à Pittsfield, Mass., et a servi dans l’armée avant de rejoindre The Post. Il a édité le livre de 1981 “The Wounded Generation: America After Vietnam”.

Après sa retraite, il a passé environ une décennie à travailler comme rédacteur en chef d’été à l’International Herald Tribune à Paris et à Hong Kong et a maintenu sa santé grâce au sport. Comme il a un jour résumé ses capacités avec un éclair de fierté ironique : “J’ai été capable de jouer au tennis médiocre jusqu’à mes soixante-dix ans.”