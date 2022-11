Al Hilal voit l’opportunité de signer Cristiano Ronaldo

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le club saoudien Al Hilal voit la chance de signer Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pourrait être sur le point de recevoir sa première offre depuis sa libération par Manchester United, Al Hilal se préparant à faire un pas pour l’attaquant de 37 ans, selon Sky Sports.

L’équipe de la Ligue professionnelle saoudienne avait précédemment proposé sa signature lors du marché des transferts d’été, mais les Red Devils ont refusé leur approche, alors qu’il est également entendu qu’il n’était pas intéressé à faire le changement là-bas.

Désormais agent libre, les clubs peuvent faire des offres de contrat pour ses services sans avoir à convenir d’une indemnité de transfert – mais bien que cela facilitera l’entrée de négociations pour certaines parties, des rapports ont suggéré que Ronaldo préférerait passer à une équipe qui peut lui offrir le football de la Ligue des champions.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Cependant, Chelsea, le Real Madrid et Newcastle ont clairement indiqué qu’ils ne s’intéressaient pas à Ronaldo.

Il est rapporté qu’Al Hilal cherchera à passer à l’attaquant Odion Ighalo en janvier s’ils sont en mesure d’acquérir Ronaldo, qui est devenu le premier joueur à marquer dans cinq Coupes du monde masculines jeudi après avoir marqué un penalty lors de la victoire 3-2 du Portugal sur le Ghana.

Cristiano Ronaldo est au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec le Portugal, mais le travail se poursuit dans les coulisses pour trouver un nouveau club pour l’ancien joueur de Manchester United. Marvin Ibo Guengoer/GES Sportfoto/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Internazionale cherche à signer Romelu Lukaku à un nouvel accord de prêt d’un an, comprend Ciel Italie. Il est rapporté que l’équipe de Serie A tentera de le signer pour un contrat permanent après une saison de plus au club, dans l’espoir de pouvoir persuader Chelsea de réduire ses demandes précédentes pour le faire quitter Stamford Bridge. L’attaquant de 29 ans a marqué une fois en quatre matches de Serie A cette saison.

– Alexandre Gomez semble être l’un des premiers joueurs que le manager de Séville, Jorge Sampaoli, veut déplacer en janvier, selon au Mundo Deportivo. Le milieu de terrain offensif de 34 ans n’a pas réussi à produire le niveau de forme qu’il a affiché pour Atalanta, et il pourrait maintenant être prêt à revenir en Serie A, Hellas Verona étant intéressé par sa signature.

2 Connexe

– La course à l’attaquant de Palmeiras Endrick se poursuit, avec Chelsea et le Real Madrid prêts à rejoindre la course à sa signature, écrit Fabrice Romano. Le Paris Saint-Germain a été étroitement lié à l’international brésilien des jeunes de 16 ans, mais il semblerait qu’une décision n’ait pas encore été prise sur son avenir.

– La Juventus a reçu un coup de pouce dans sa poursuite de Sergej Milinkovic-Savicrévèle Calciomercato. Il est entendu que le milieu de terrain de 27 ans n’a pas l’intention de renouveler son contrat avec la Lazio, alors qu’il approche des 18 derniers mois de son contrat au Stadio Olimpico. La Bianconeri sont censés le valoriser à environ 60 millions d’euros et sont prêts à lui proposer un contrat d’une valeur de 6 millions d’euros par saison. Milinkovic-Savic a débuté pour la Serbie jeudi soir alors que son équipe s’inclinait 2-0 face au Brésil lors de la Coupe du monde.

– Charlotte FC a fait une offre d’une valeur de 6,5 millions de dollars pour signer Enzo Copettirapports César Luis Merlo. Le club MLS a récemment surveillé l’attaquant de 26 ans, bien qu’il soit entendu que le Racing Santander, du côté argentin de la Primera Division, souhaiterait que la proposition soit améliorée s’ils acceptent de se séparer de lui. Il a contribué à 15 buts en 25 matches de championnat cette saison.