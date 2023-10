Les fans d’Al Hilal ont apporté leur plein soutien à Neymar après sa blessure au genou qui a mis fin à la saison.

La superstar brésilienne s’est blessée au ligament croisé antérieur lors du match de qualification de la Seleçao pour la Coupe du monde contre l’Uruguay.

5 Les fans d’Al Hilal ont montré leur soutien à Neymar avec une superbe banderole

5 Les joueurs l’ont également soutenu en brandissant son maillot avant le coup d’envoi.

5 La première saison du Brésilien en Saudi Pro League pourrait déjà être terminée

Frappant le pont et criant de douleur, Neymar savait que c’était mauvais car il était photographié en larmes alors qu’il quittait le terrain.

Alors qu’Al Hilal confirmait que son talisman nécessiterait une intervention chirurgicale et une longue période d’absence, les supporters sont venus en force pour montrer leur soutien au joueur de 31 ans.

Les supporters ont scandé le nom de Neymar dès la dixième minute de leur affrontement contre Al Khaleej, un match qu’ils ont remporté 1-0 grâce au septième but d’Aleksandar Mitrovic de la saison.

Ils ont également présenté une superbe présentation pour la superstar brésilienne avec le message « revenir plus fort ».

Il n’y avait pas que les supporters, les coéquipiers de Neymar à Al Hilal posant avec le maillot n°10 de la star avant le match pour montrer qu’ils sont pleinement derrière lui.

Pour Neymar, ce soutien pourrait être crucial alors qu’il fait face à sa plus longue période d’absence.

L’international brésilien s’est fracturé le métatarsien à deux reprises et a subi une grave blessure à la cheville, l’un des plus gros problèmes auxquels il a été confronté depuis 2018.

Mais la plus longue période d’absence qu’il a connue s’élève à environ trois mois et cette période sera beaucoup plus longue.

5 Neymar s’est gravement blessé au genou alors qu’il jouait pour le Brésil plus tôt cette semaine. Crédit : Getty

5 Il pourrait désormais être exclu jusqu’à un an Crédit : AFP

Neymar subira le coup de couteau où il entamera ensuite la phase de récupération, qui pourrait s’étendre sur plus d’un an.

En conséquence, il manquera le reste de la campagne de la Saudi Pro League d’Al Hilal et pourrait également manquer la campagne brésilienne de la Copa America l’été prochain.