Al Harrington’s Viola Brands annonce le système Viola Vibes

Viola Brands d’Al Harrington annonce le système Viola Vibes avec l’aide de Guapdad 4000 dans le cadre d’une nouvelle actualisation de la marque.

Viola Brands d’Al Harrington poursuit sa promesse d’être la première start-up de cannabis appartenant à des Noirs sans aucun plan de ralentissement. Après ses partenariats réussis avec la légende de la NBA Allen Iverson et leurs variétés collaboratives ’96 et ’01, la marque va de l’avant. Le mois dernier, Harrington a annoncé sa dernière collaboration CBD avec la NBPA pour fournir des produits de bien-être sous Re+play.

Tout en continuant d’être la première startup du cannabis, Viola Brands déploie une nouvelle méthode pour des expériences client organisées. Viola Vibes System (VVS) vise à donner une expérience client précise tout en fournissant une éducation sur les offres de Viola pour prouver qu’il y en a pour tous les goûts. VVS simplifie le processus de sélection et d’achat en catégorisant toutes les variétés de fleurs Viola en 4 groupes différents mais uniques.

Levez-vous et partez: L’ambiance parfaite lorsque vous cherchez à vous sentir plein d’énergie. Levez-vous tout en vous sentant optimiste, productif et actif. Ces produits sont faits pour quand vous avez des choses à faire et que vous recherchez une stimulation pour vous y rendre.

Bon temps: Quand vous connaissez les vibrations, vous connaissez les vibrations. Profitez du dynamisme de la vie tout en vous sentant heureux, optimiste et de bonne humeur. Ces produits sont conçus pour ajouter un peu de piquant à votre journée normale.

Rebondir: Parfois, nous voulons profiter de l’ambiance et simplement nous détendre. Détendez-vous et profitez de la détente, du calme et de la sérénité. Ces produits sont faits pour profiter de la vague et admirer tous les paysages qui vous entourent.

Couvre-feu: Bienvenue dans l’ambiance de l’euphorie. Débranchez-vous complètement, détendez-vous et vibrez avec des sentiments de sérénité, de tranquillité et de paix. Ces produits sont spécialement conçus pour vous déconnecter du monde extérieur et vous reconnecter à vous-même.