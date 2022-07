Al Gore compare le changement climatique à une fusillade dans une école — RT World News

L’ex-vice-président a affirmé que les “négationnistes du climat” sont comme des flics qui se sont tenus à l’écart alors que des enfants étaient tués à l’école du Texas

L’ancien vice-président Al Gore a porté sa rhétorique sur le changement climatique à de nouveaux sommets, comparant « négationnistes » aux policiers qui n’ont pas réussi à abattre un tireur d’école qui a assassiné 19 enfants et deux enseignants en mai à Uvalde, au Texas.

“Les négationnistes du climat sont vraiment à certains égards similaires à tous ces près de 400 agents des forces de l’ordre à Uvalde, au Texas, qui attendaient devant une porte non verrouillée pendant que les enfants étaient massacrés”, Sang a dit dimanche dans une interview de NBC News. “Ils ont entendu les cris, ils ont entendu les coups de feu, et personne ne s’est avancé.”

La réponse de la police au massacre d’Uvalde a été marquée par un « sans leadership », contribuant au nombre élevé de morts, selon un rapport d’État publié la semaine dernière. Dix-neuf agents ont attendu dans un couloir pendant plus d’une heure à l’extérieur des salles de classe adjacentes où un homme armé de 18 ans a continué à tirer avec son arme et des étudiants ont appelé le 911 pour demander de l’aide.















Gore, qui a perdu l’élection présidentielle de 2000 face au républicain George W. Bush, a déclaré que les Américains doivent s’unir pour répondre à la crise climatique. “Confrontés à cette urgence mondiale, ce que nous faisons avec notre inaction et notre incapacité à franchir la porte et à arrêter le massacre n’est pas typique de ce dont nous sommes capables en tant qu’êtres humains”, il a dit.

L’ancien colistier du président Bill Clinton a affirmé avoir les solutions au changement climatique d’origine humaine et a déclaré que les événements météorologiques extrêmes “commencent vraiment à changer d’avis.” Le massacre d’Uvalde a contribué à relancer les restrictions sur la possession d’armes à feu, conduisant à la première adoption d’une législation importante sur le contrôle des armes à feu par le Congrès en près de 30 ans.















Gore, 74 ans, a amassé une fortune estimée à 300 millions de dollars depuis qu’il a quitté ses fonctions électives, en grande partie grâce à sa génération de gestion des investissements, tout en devenant l’une des principales voix de l’activisme contre le changement climatique. Il a fait certaines des affirmations les plus farfelues sur la menace climatique, comme prédire que la calotte glaciaire polaire nord aurait probablement disparu d’ici 2013 et que le monde atteindrait un “point de non retour” d’ici 2016 si des mesures drastiques n’étaient pas prises.

Son documentaire de 2006 “Inconvenient Truth”, qui a rapporté 50 millions de dollars au box-office, dépeint une grande partie de la Floride coulant sous la montée des eaux et affirmant qu’il n’y aurait plus de neige sur le mont Kilimandjaro en Afrique d’ici une décennie.