Al Gore affirme que les résultats à mi-parcours devraient rassurer le monde sur le fait que les États-Unis respecteront leurs engagements en matière de changement climatique | Actualité Climatique

Al Gore affirme que les résultats à mi-parcours du Parti démocrate meilleurs que prévu devraient rassurer le monde sur le fait que l’Amérique respectera ses engagements en matière de changement climatique.

L’ancien vice-président américain et militant pour le climat a déclaré à Sky News: “Je pense qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, les électeurs disent” nous voulons une bonne gouvernance, nous voulons des politiques sensées, nous voulons moins de conflits politiques “.

“Je pense que les candidats qui se sont rendus vulnérables à l’étiquette” extrême “sont ceux qui semblent avoir perdu, et ceux qui ont préconisé de travailler de manière interpartisane et bipartite obtiennent la faveur des électeurs, et je pense que de bon augure pour l’avenir.”

S’étendant sur le thème de la stabilité, il a déclaré à propos de l’ancien président Donald Trump: “Je pense que ce résultat électoral n’est pas celui dont il est susceptible d’être satisfait, car il sera interprété par de nombreux membres de son propre parti comme en partie dû à son participation active.

“L’élection de mi-mandat après les deux premières années d’un président sortant – historiquement, c’est une occasion pour que des pertes massives se produisent.

“C’est peut-être parce que Trump était si visible et parce qu’il a participé à la sélection de ces candidats que les électeurs considéraient dans de nombreux cas comme trop extrêmes pour mériter leur soutien.”

Pendant ce temps, l’une des questions les plus controversées du sommet est le débat sur les pertes et dommages.

Les pays en développement affirment que les pays développés ont une responsabilité dans le changement climatique et ont demandé une compensation pour aider à faire face aux pertes et aux dommages qu’ils ont subis en raison du changement climatique.

La question a dominé le sommet, avec des nations riches, y compris l’Amérique, acceptant de parler des demandes des pays en développement pour la première fois, mais peu disposées à s’engager dans une toute nouvelle facilité de financement.

Monsieur Goré a déclaré : « Je pense que les équités morales impliquées dans cette question sont du côté des pays en voie de développement.

“Oui, ils le méritent, et oui, les pays riches devraient leur fournir une assistance pour les pertes et dommages et pour l’adaptation, et pour l’atténuation – pour la transition vers des carburants plus propres.

“Écoutez, c’est une énigme difficile, bien sûr, mais si vous me demandez mon avis, oui, nous avons une obligation.”

M. Gore a également déclaré que la volonté de développer le gaz en Afrique comme solution à court terme à la crise énergétique serait une “condamnation” de l’avenir de la planète.

Faisant écho aux propos du secrétaire général des Nations Unies au début de la semaine, il a déclaré: “Si vous êtes sur la route de l’enfer climatique, il est temps de lever le pied, littéralement.

“Cette ruée vers le gaz en Afrique et dans d’autres pays en développement serait une condamnation de l’avenir de l’humanité.

“Nous devons commencer à résoudre la crise climatique et obéir à la première loi des trous – lorsque vous êtes dans un trou, arrêtez de creuser.

“Ajouter plus de pollution au réchauffement climatique dans le ciel, l’utiliser comme un égout à ciel ouvert, c’est imprudent et faux.”

L’ancien vice-président a déclaré qu’il espérait toujours que le réchauffement climatique puisse être limité à 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels, en grande partie à cause du déclin attendu à moyen et long terme des combustibles fossiles en tant qu’énergie renouvelable et nucléaire bon marché et propre. l’électricité représente une part plus importante du mix énergétique.

Il a déclaré: “L’industrie des combustibles fossiles approche de la fin de sa domination sur les marchés de l’énergie.

“Nous les voyons avoir de grandes difficultés à attirer des capitaux d’investissement pour davantage de développement de combustibles fossiles, car tant d’investisseurs disent:” Attendez une minute, cela ne ressemble pas à une bonne affaire “.”

Le président américain Joe Biden devrait arriver plus tard au sommet de l’ONU sur le climat COP27 en Égypte.

Il doit tenir une réunion bilatérale avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour parler de la crise climatique, de la guerre en Ukraine et des droits de l’homme.

La réunion intervient au milieu des inquiétudes suscitées par le nombre de prisonniers politiques détenus en Égypte, dont le citoyen anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah qui refuse l’eau et la nourriture depuis le début de la COP27.

Le président Biden doit s’adresser au sommet sur les efforts de réduction des émissions déployés par les États-Unis, qui sont le deuxième pollueur mondial derrière la Chine, ainsi que sur le soutien aux pays vulnérables au climat pour s’adapter aux changements causés par le réchauffement climatique.

On ne sait pas si le président parlera de la question des pertes et dommages, ou des paiements de réparations, pour ceux qui sont touchés par le changement climatique.