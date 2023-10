Al Nassr revient en action en Saudi Pro League samedi lorsque les prétendants au titre visent une deuxième victoire de la semaine en visitant Al Feiha, huitième.

Le capitaine Cristiano Ronaldo a marqué deux fois et Sadio Mané et Anderson Talisca ont également marqué alors que l’équipe de Luis Castro battait Al Duhail mardi. Le skipper portugais a désormais marqué 14 buts en seulement 13 matchs toutes compétitions confondues avec son équipe cette saison.

La victoire à domicile en Ligue des Champions de l’AFC a placé Al Nassr sur le point de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Leur attention se tourne désormais vers l’élite saoudienne, dans laquelle ils ont débuté le match à sept points du leader Al Hilal avec un match en moins. Leurs adversaires d’aujourd’hui connaissaient une série de sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues jusqu’à cette semaine, avec une défaite 4-1 en Ligue des champions contre l’équipe des Émirats arabes unis, Al Ain, un résultat quelque peu meurtrier.

Le Sporting News suit le match en direct et fournit des mises à jour et des faits saillants ci-dessous.

PLUS : Pourquoi le déménagement de Jordan Henderson en Arabie Saoudite est si controversé

Al Feiha vs Al-Nassr Résultats en direct

1ère moitié Buteurs Al Feiha 0 — Al-Nassr 0 —

Compositions de départ :

Al Feiha (4-2-3-1) : Stojkovic (GK) — Al-Rashidi, Al-Khaibari, Al-Shuwaish, Al Baqawi — Ricardo, Cimirot — Nwakaeme, Sabiri, Onyekuru — Sakala.

Al-Nassr (4-2-3-1) : Alaqidi (GK) — Boushal, Alamri, Madu, Telles — Fofana, Ghareeb — Otavio, Talisca, Mane — Ronaldo.

Al Feiha vs Al Nassr mises à jour en direct, faits saillants, commentaires

26 minutes : Al Feiha 0-0 Al Nassr

Al Feiha dégage partiellement un centre vers Ronaldo juste à l’extérieur de la surface de réparation en position centrale. Le quintuple Ballon d’Or tente de décocher un tir au tournant. C’est bloqué.

23 minutes : Al Feiha 0-0 Al Nassr

Sadio Mané a vraiment eu du mal à réussir les passes lors du premier quart-temps de ce match. Al Feiha marque étroitement et écarte l’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich.

20 minutes : Al Feiha 0-0 Al Nassr

Beau travail du mur d’Al Feiha, s’élevant à l’unisson pour empêcher ce qui ressemble à un effort féroce de Cristiano Ronaldo.

19 minutes : Al Feiha 0-0 Al Nassr

Cristiano Ronaldo tire un coup franc non loin de la surface de réparation dans le canal gauche. Il prend cette longue course familière et ce gonflement des joues…

16 minutes : Al Feiha 0-0 Al Nassr

Al Nassr possède plus de 60 % de possession mais n’a pas encore réussi de tir cadré. Ils ont marqué au moins deux fois lors de chacun de leurs 13 derniers matches.

13 minutes : Al Feiha 0-0 Al Nassr

De meilleurs signes pour Al Nassr, qui s’approche plus fréquemment de la surface de réparation adverse. Talisca, qui a marqué d’une belle manière en Ligue des champions de l’AFC mardi, regarde une tête large, rencontrant un centre venant de la gauche.

10 minutes : Al Feiha 0-0 Al Nassr

Confirmation de cette blessure pour Aymeric Laporte. De l’autre côté, Al Nassr n’a pas encore testé la défense d’Al Feiha.

En raison d’un certain inconfort lors de l’échauffement,

Laporte ne débutera pas le match. ⬅️

Abdullah Madu le remplace. ➡️ https://t.co/MxV606wj9T – AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) 28 octobre 2023

7 minutes : Al Feiha 0-0 Al Nassr

Il n’y a pas beaucoup d’action à signaler, il vaut donc la peine de réfléchir au bilan d’Al Feiha à domicile : ils n’ont pas encaissé plus d’une fois sur leur propre terrain depuis avril.

Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Talisca et autres prennent quelques arrêts – mais leurs adversaires d’aujourd’hui en sont certainement capables, comme en témoigne leur forme à domicile.

4 minutes : Al Feiha 0-0 Al Nassr

Encore un encouragement pour Al Feiha alors que Fashion Sakala tente à nouveau de se libérer à l’intérieur de la surface de réparation sur son flanc droit.

Un point important de l’actualité de l’équipe : le défenseur d’Al Nassr, Aymeric Laporte, ancien joueur de Manchester City, s’est blessé tardivement après avoir été nommé sur la feuille d’équipe.

L’international saoudien Abdullah Madu l’a remplacé.

1 minute : Al Feiha 0-0 Al Nassr

Al Feiha est au milieu d’une sécheresse de buts ici, mais ils ont fait un début très prometteur pour essayer de changer cette forme ici.

L’attaquant zambien Fashion Sakala s’est dégagé à l’intérieur de la surface de réparation sur la droite et a vu son tir bloqué. Les hôtes ont ensuite donné à Al Nassr davantage de défense grâce à un corner du même côté.

5 minutes pour démarrer : Al Nassr est aujourd’hui dans son maillot extérieur bleu foncé. Al Feiha n’a encaissé que deux buts ici cette saison, ce qui lui confère la défense la plus serrée de la ligue. Maintenant, les joueurs émergent !

20 minutes pour démarrer : La nouvelle importante pour l’équipe d’Al Nassr est que le milieu de terrain défensif Marcelo Brozovic reste blessé.

Cela ne les a pas empêchés de prendre une avance de 3-0 contre Al Duhai mardi…

40 minutes pour démarrer : Des nouvelles de l’équipe ! Voici comment Al Nassr démarre, avec Cristiano Ronaldo et Sadio Mane faisant à nouveau partie de leur attaque enviable.

1 heure avant le coup d’envoi : Al Nassr est invaincu depuis 13 matchs depuis le 18 août, en remportant 12 d’entre eux. Cependant, trois de leurs quatre dernières victoires n’ont eu lieu que par un but, avec un match nul entre les deux.

1h20 avant le coup d’envoi : Regardez qui est ici! L’homme considéré par beaucoup comme le Ronaldo original est dans la maison…

Al Nassr 💛

Maison des Légendes 🤩 pic.twitter.com/HptQ4A2TJu – AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) 28 octobre 2023

1h40 avant le coup d’envoi : Al Nassr a battu Al Duhail 4-3 mardi, le club émirati réduisant à deux reprises l’écart à un but mais concédant deux fois sur des frappes magistrales de Cristiano Ronaldo.

Encore du drame cet après-midi ?

2 heures avant le coup d’envoi : Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct par The Sporting News du match d’aujourd’hui de la Saudi Pro League entre Al Feiha et Al Nassr. Après une victoire contre son adversaire émirati, Al Duhail, qui est devenue plus nerveuse que l’équipe de Cristiano Ronaldo aurait pu l’espérer lors des dernières étapes mardi, Al Nassr espère une performance défensive plus convaincante lors de son retour en championnat et tentera de réduire son score de sept. déficit de points sur le leader Al Hilal.

Nous aurons une préparation, des nouvelles de l’équipe et une couverture en direct en cours !

Dernier entraînement avant le match de demain 💛 pic.twitter.com/CKqqBBZEfH – AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) 27 octobre 2023

Compositions d’Al Feiha vs Al Nassr et actualités de l’équipe

Al Feiha était sans arrière gauche Ghislain Konan pour ce match car il n’est pas éligible pour jouer contre Al Nassr selon les termes de son accord de prêt.

Mode Sakala et Abdelhamid Sabiri sont les noms clés de l’attaque de l’équipe locale

Composition de départ d’Al Feiha (4-2-3-1) : Stojkovic (GK) — Al-Rashidi, Al-Khaibari, Al-Shuwaish, Al Baqawi — Ricardo, Cimirot — Nwakaeme, Sabiri, Onyekuru — Sakala.

Al Nassr a subi un coup dur avant le coup d’envoi lorsque Aymeric Laporte a subi une blessure tardive, après avoir été nommé sur la feuille d’équipe en défense.

Onze de départ d’Al Nassr (4-2-3-1) : Alaqidi (GK) — Boushal, Alamri, Madu, Telles — Fofana, Ghareeb — Otavio, Talisca, Mane — Ronaldo.

Al Feiha vs Al Nassr en direct, chaîne de télévision