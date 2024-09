Al Fayed était un « monstre » qui maltraitait des femmes et des filles, selon les avocats

LONDRES, Royaume-Uni –

Les avocats représentant des dizaines de femmes qui affirment avoir été violées et abusées sexuellement par Mohamed Al Fayed, l’ancien patron du célèbre grand magasin londonien Harrods, ont déclaré que l’affaire était similaire aux crimes des délinquants sexuels Jimmy Savile, Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein.

Au moins deux rapports publiés ont indiqué que des Canadiens figurent parmi les victimes présumées d’Al Fayed.

Lors d’une conférence de presse à Londres vendredi, à la suite de la diffusion du documentaire de la BBC « Al-Fayed : Predator At Harrods », les avocats ont décrit l’homme d’affaires né en Égypte, décédé l’année dernière à l’âge de 94 ans, comme un « monstre » qui a abusé de jeunes femmes et de jeunes filles qui travaillaient dans le grand magasin pendant ses 25 ans de propriété.

« Cette affaire réunit certains des éléments les plus horribles des affaires impliquant Jimmy Savile, Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein », a déclaré l’avocat principal Dean Armstrong. « Savile parce que dans ce cas-ci, comme dans celui-là, l’institution, disons-nous, était au courant du comportement. Epstein parce que dans ce cas-là, comme dans celui-ci, il y avait un système d’approvisionnement en place pour trouver des femmes et des filles – comme vous le savez, il y a de très jeunes victimes. Et Weinstein, parce que c’était une personne au sommet de l’organisation qui abusait de son pouvoir. »

L’une des victimes présumées d’Al Fayed, qui se faisait appeler Natacha, a déclaré lors de la conférence de presse que l’homme d’affaires milliardaire était « hautement manipulateur » et « s’en prenait aux plus vulnérables, ceux d’entre nous qui devaient payer le loyer et certains d’entre nous qui n’avaient pas de parents pour les protéger ».

Dans une déclaration donnée au documentaire de la BBC, les nouveaux propriétaires de Harrods, qui ont racheté Al Fayed en 2010, ont déclaré qu’ils étaient « complètement consternés » par les allégations d’abus, mais ont ajouté qu’ils n’en avaient été informés que l’année dernière.

« Bien que nous ne puissions pas revenir en arrière, nous sommes déterminés à faire ce qu’il faut en tant qu’organisation, guidés par les valeurs que nous défendons aujourd’hui, tout en veillant à ce qu’un tel comportement ne puisse plus jamais se répéter à l’avenir », ont déclaré les propriétaires dans un communiqué.

Cependant, Armstrong a remis en question l’affirmation de Harrods selon laquelle il ne savait rien, car des allégations sexuelles avaient été portées contre Al Fayed depuis des décennies.

« Nous sommes ici pour dire publiquement et au monde, ou à Harrods devant le monde, qu’il est temps qu’ils prennent leurs responsabilités, qu’il est temps qu’ils remettent les choses en ordre, et c’est quelque chose qu’ils devraient faire dès que possible », a-t-il déclaré.

L’avocate américaine Gloria Allred, qui a représenté des victimes dans certaines des affaires d’abus sexuels les plus notoires de ces dernières années, notamment Epstein, Weinstein et Bill Cosby, a également pris la parole.

« Harrods est souvent considéré comme le plus beau magasin du monde… de nombreuses femmes rêvaient d’y travailler, d’être associées à cette prestigieuse entreprise et de faire progresser leur carrière », a-t-elle déclaré. « Cependant, sous le faste et le glamour de Harrods se cachait un environnement toxique, dangereux et abusif. »