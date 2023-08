Al Fateh 0-5 Al Nassr (25 août 2023) Analyse du match

Cristiano Ronaldo a réussi un tour du chapeau et Sadio Mané a ajouté deux buts alors qu’Al Nassr a enregistré sa première victoire de la saison de la Saudi Pro League avec une défaite 5-0 à Al Fateh vendredi.

Bien qu’il ait dépensé beaucoup d’argent cet été pour entourer sa star portugaise de plus de soutien, Al Nassr a perdu ses deux premiers matches de la campagne.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais Al Nassr et Ronaldo, qui n’avaient pas marqué de but en championnat cette saison avant le match, ont tous deux démarré de manière catégorique à Al Hasa.

Mané, l’un des nouveaux arrivants notables après avoir signé en provenance du Bayern Munich, a ouvert le score à la 27e minute suite à une glorieuse passe décisive de Ronaldo.

Sept minutes avant la mi-temps, Ronaldo a inscrit son premier but de la campagne avec une tête imposante à six mètres. Il en a marqué deux autres en seconde période, tous deux parmi les buts les plus simples de sa carrière légendaire, après que le gardien adverse se soit retrouvé bloqué et qu’il ait pu envoyer le ballon dans un filet non gardé.

Entre les deux, Mané a inscrit son deuxième but alors qu’Al Nassr se dirigeait vers la victoire.

Dans un match globalement positif pour l’équipe de Riyad, Al Nassr a également pu faire ses débuts à l’ancien défenseur de Manchester City Aymeric Laporte et à l’international portugais Otávio.