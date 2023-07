Le milieu de terrain de Liverpool, Jordan Henderson, a conclu un « accord verbal » pour rejoindre l’équipe saoudienne d’Al-Ettifaq, selon les derniers rapports. Il a également été supposé que Henderson envisagerait de gagner environ 700 000 livres par semaine s’il choisissait de signer.

🚨 RUPTURE : Jordan Henderson a accepté la proposition d’Al Ettifaq. Il y a accord verbal de principe. Contrat accepté. L’accord dépend maintenant de Liverpool et d’Al Ettifaq discutant des frais, aucune chance de le laisser partir gratuitement 🇸🇦 Hendo a parlé à Klopp aujourd’hui et il y a le feu vert. pic.twitter.com/wJ2CyaHu60 — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 13 juillet 2023

Le joueur de 33 ans envisage sérieusement de déménager en Arabie saoudite pour retrouver son ancien coéquipier Steven Gerrard.

La décision a été prolongée par lui car Henderson, qui compte actuellement 77 sélections en Angleterre, comprend que s’éloigner d’Anfield mettrait en péril ses espoirs de revêtir le maillot anglais lors des prochains Euros.

Si Henderson devait rester, il serait bel et bien en considération pour faire une fois de plus le onze de départ et représenter son pays d’origine sur la scène internationale avec une équipe prometteuse.

Henderson a actuellement un contrat qui le maintiendra à Anfield jusqu’en 2025, ce qui permet à Liverpool de négocier des frais de transfert plutôt que de le laisser marcher gratuitement.

Il a également été rapporté que Henderson avait parlé à Jurgen Klopp de la situation et avait reçu le « feu vert » pour faire le pas.

Liverpool a déjà fait des pas importants sur le marché estival, acquérant Mac Allister et Dominik Sbozoslai pour réinventer son milieu de terrain cette saison à venir.

Le club a également poursuivi Romeo Lavia de Southampton, qui pourrait être un remplaçant possible de l’Anglais et serait prêt à offrir une somme de 50 millions de livres pour lui.

Henderson a fait 492 apparitions pour Liverpool. Il a repris le brassard de capitaine après le départ de Gerrard en 2015 et a mené l’équipe d’Anfield à la gloire de la Premier League et de la Ligue des champions depuis lors.

Sans Henderson, Liverpool risque de perdre l’expérience inestimable au milieu de terrain et le leadership d’équipe féroce qui a ancré l’équipe pendant la majeure partie de 8 ans maintenant.

Liverpool n’a pas reçu d’offre officielle du club saoudien, mais une est attendue, peut-être dans quelques jours.

Le nouveau patron d’Al-Ettifaq, Steven Gerrard, avait déjà exprimé son intérêt à retrouver Henderson et à apporter son leadership pour renforcer l’équipe saoudienne pour la saison à venir.