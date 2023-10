Al Cioni Ford de Granville fête ses 55 ans – Shaw Local

Al Cioni Ford a célébré ses 55 ans d’activité le 23 septembre.

En 1999, Al Cioni a repris Granville Motor après le décès de son père, et ses amis l’ont encouragé à apposer son nom sur l’entreprise.

Les clients ont pu profiter de côtelettes de porc, d’un salon de l’automobile, de prix de présence et d’autres activités le 23 septembre, tandis que des histoires étaient racontées. Al Cioni Ford a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont assisté à l’événement et les ont soutenus.

« Les employés travaillent dur jour après jour », a déclaré Al Cioni. « C’est un effort d’équipe et nous ne pourrions y parvenir sans eux. Nous remercions nos clients de nous faire confiance pour le service et les ventes. C’est grâce à votre confiance en nous que nous avons eu l’honneur de remporter le Prix du Président. J’ai aimé célébrer avec tout le monde et nous sommes impatients de continuer à servir nos clients avec le meilleur service et les meilleures ventes possibles.

Al Cioni Ford a remporté 10 fois la plus haute distinction Ford, le Prix du Président, pour l’excellence du service et des ventes. Al Cioni Ford a déclaré que sa priorité n°1 est de donner la priorité aux clients et de les servir de la meilleure façon possible. Al Cioni Ford prévoit poursuivre sur cette lancée, tout en servant la communauté. Depuis deux générations, la devise est « fournir des services et des ventes aux MEILLEURES personnes au monde, nos clients ! » À la fin de la célébration, Al Cioni a déclaré : « Nous vous remercions humblement pour votre soutien au fil des années, et rappelez-vous qu’il n’y a pas de Bologne à Al Cioni ! »