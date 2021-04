Al Boum Photo a une opportunité accrue d’ajouter la Ladbrokes Punchestown Gold Cup à ses deux célèbres titres de Cheltenham.

Le double héros de la Cheltenham Gold Cup de Willie Mullins a dû se contenter de la troisième place derrière Minella Indo le mois dernier dans sa quête pour rejoindre le groupe le plus sélect des grands de la course en tant que vainqueur à trois reprises.

Il n’y aura pas de Minella Indo sur son chemin mercredi, cependant, après que l’entraîneur Henry de Bromhead ait exclu le joueur de huit ans de sa dernière course prévue de la saison en raison d’un pied meurtri.

Alors que Minella Indo devrait revenir pour défendre sa couronne de Cheltenham l’année prochaine, son absence à Punchestown ne laisse qu’un champ de six.

Al Boum Photo sera monté par Paul Townend après le retour à la forme de son jockey vainqueur de la Gold Cup suite à une blessure au pied.

Ils sont les nouveaux favoris pour se venger de leur camarade d’écurie Kemboy, qui les a battus dans cette course en 2019 et est donc le vainqueur le plus récent.

Le double héros du roi George VI de Paul Nicholls, le Clan Des Obeaux, est également un concurrent majeur, voyageant pour défendre l’honneur britannique après l’éclipse de l’équipe locale dans tant de courses à Cheltenham.

Mullins sent qu’Al Boum Photo n’était peut-être pas tout à fait en train de tirer sur tous les cylindres dans son triplé de Cheltenham.

« Les gens pourraient dire que la course d’Al Boum Photo aurait pu être assez bonne pour remporter les deux dernières Gold Cup, et il vient de rencontrer deux bons chevaux ce jour-là », a-t-il déclaré.

« Je ne dis pas qu’il aurait remporté la Gold Cup, mais je pensais qu’il aurait pu mieux courir – peut-être qu’il n’a pas tiré aussi bien qu’il l’a fait (dans le passé).

« Certes, les cinq derniers sauts n’étaient pas aussi forts qu’ils l’étaient l’année dernière. Il a bien travaillé entre-temps, et je suis content de lui où il est en ce moment. »

La victoire sur deux longueurs de Kemboy contre Al Boum Photo il y a deux ans était un résultat qui a déclenché un pandémonium lorsque le jockey du vainqueur Ruby Walsh a annoncé sa retraite immédiate après la course.

Mullins – qui dirige également Melon, aux couleurs d’Al Boum Photo et Easy Game – a ajouté: « Kemboy a très bien travaillé l’autre matin; j’étais très content de lui. »

Clan Des Obeaux, le seul challenger britannique, a certainement les bonnes références pour le mélanger avec le meilleur des Irlandais – et était de retour à son meilleur en remportant par 26 longueurs à Aintree ce mois-ci.

Cependant, il devra faire face à un test complètement différent de celui qu’il a passé ce jour-là.

« Il a bien gagné à Aintree l’autre jour, mais il a évidemment remporté le King George deux fois – et le droitier semble lui convenir mieux », a déclaré Nicholls.

«C’est un cheval beaucoup plus mature maintenant. Cheltenham ne lui convient pas du tout – cette race et le terrain à l’époque. C’est beaucoup mieux pour lui.

« Il semble aimer cette période de l’année où le soleil brille et a fière allure.

« S’il joue comme il l’a fait à Aintree l’autre jour, il sera dans le coup. »

Sam Twiston-Davies, à bord pour la deuxième des victoires du Clan Des Obeaux contre le roi George en 2019, retrouve le jeune homme de neuf ans – à la place de Harry Cobden, qui a subi une blessure de fin de saison peu de temps après leur victoire ensemble à Aintree. .

Twiston-Davies a déclaré dans son blog William Hill: «Je suis très heureux qu’on me demande d’intervenir et de chevaucher le Clan Des Obeaux pendant qu’Harry est à l’écart.

« Il s’est senti brillant au début de la saison lorsque je l’ai monté à Haydock, terminant deuxième sur un terrain difficile, mais les choses n’ont pas tout à fait fonctionné pour nous dans le King George à Kempton.

« C’était une course amusante – nous n’avons pas eu une course très fluide, et il a fait quelques erreurs dans le dos, mais il n’y a pas de quoi cacher ce qu’il a fait à Aintree la dernière fois – il était très impressionnant. »

Après les trois courses placées du Clan Des Obeaux à Haydock, Kempton puis Newbury en février, Nicholls a suivi les conseils de Cobden pour lui équiper des joues pour la première fois à Aintree – et le résultat a été une victoire catégorique dans le Grade One Betway Bowl.

Twiston-Davies a ajouté: « Il a bien sauté, s’est mis dans un bon rythme – et s’il est capable de le faire mercredi, alors nous devrions être dans une course massive.

« Il est à un bon âge comme un enfant de neuf ans. Physiquement et mentalement, il regarde l’ensemble complet, et il devrait être tout près de son apogée maintenant.

« Punchestown est une belle piste pour droitiers qui devrait bien lui convenir – même s’il est tout aussi bon dans l’autre sens.

«Je n’ai parcouru la piste que quelques fois et je me souviendrai toujours d’avoir remporté le Champion Hunters Chase en 2009 sur Baby Run.

« C’est évidemment une tâche un peu différente de celle-là, mais je vais faire une bonne marche sur la piste, obtenir toutes les informations que je peux et m’assurer que nous sommes bien préparés à tout ce que cela nous réserve.

« C’est un cheval très classe qui parvient toujours à traverser le sol lourd, mais il ne le voit pas à son meilleur, donc le terrain attendu bon, bon à mou sera idéal pour lui. »

Le peloton est complété par Fakir D’oudairies de Joseph O’Brien, un autre vainqueur d’Aintree qui franchit trois milles pour la deuxième fois de sa carrière.