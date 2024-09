Al B. Bien sûr ! envoie un message de cessation et d’abstention à propos du livre de Kim Porter

L’auteur d’un prétendu mémoire de Kim Porter a reçu un avis de cessation et d’abstention de la part de son ex-mari, Al B Sure !. Lev Radin/Pacific Press/Shutterstock

Amazon et le mystérieux éditeur d’un livre fragmentaire prétendant être les mémoires de feu Kim Porter ont reçu une lettre de cessation et d’abstention de l’ex de Porter, le chanteur Al B Sure !

Le best-seller de gauche affirme que le chanteur de « Nite and Day » – né Albert Joseph Brown III – a eu des relations sexuelles avec Porter et un autre de ses ex, Sean « Diddy » Combs.

Bien sûr! essaie maintenant de bloquer la vente du tome.

Le livre, « Kim’s Lost Words », a été auto-publié sous le pseudonyme de « Jamal T. Millwood » – un nom que les théoriciens du complot ont dit être le pseudonyme du rappeur décédé Tupac Shakur – sur Amazon ce mois-ci par un homme dont le vrai nom est Todd. Christophe Guzze.

Selon Rolling StoneGuzze — un « producteur d’investigation, auteur et journaliste » qui s’appelle Chris Todd — s’est vanté d’avoir enquêté sur des histoires controversées sur JonBenét Ramsey, le tueur du zodiaque et la mort de Kurt Cobain.

Le chanteur tente d’arrêter la vente d’un prétendu mémoire de Kim Porter. Getty Images

Porter et Diddy ont été ensemble de temps en temps de 1994 à 2007 et ont trois enfants ensemble. FilmMagie

Guzze – ainsi que Jeff Bezos d’Amazon et le PDG Andy Jassy – ont reçu vendredi l’ordre de cesser et de s’abstenir de Robert J. Hantman, avocat de Sure !.

Bien sûr! affirme dans la lettre qu’il a été « diffamé par des déclarations fausses et malveillantes publiées » et souhaite l’arrêt des ventes.

La lettre indique également : « Si vous ne vous conformez pas à ces demandes dans un délai de dix jours, nous n’aurons d’autre choix que d’exercer tous les recours légaux disponibles, y compris en intentant une action en justice pour diffamation. »

Les succès du chanteur incluent la chanson de 1988, « Nite and Day ». Getty Images

L’arrêt et l’abstention affirment que le livre « décrit faussement » le chanteur. FilImage

Le livre est actuellement un best-seller sur Amazon, et la lettre le prétend «dépeint à tort M. Brown comme se livrant à un comportement sexuel fabriqué, en particulier avec Sean Combs et la mère de son fils, Quincy».

La lettre ajoute : « En déformant sa vie personnelle et en fabriquant de fausses accusations graves de comportement sexuel inapproprié, ces affirmations diffamatoires ont causé un préjudice important à la réputation de M. Brown. »

Bien sûr! dit à Page Six : « Pour ce qui est de moi, je n’ai rien à voir avec une activité de cette nature », dit-il. « C’est le mensonge le plus dégoûtant et le plus odieux dont j’ai jamais entendu parler dans ma vie. »

Le livre a été auto-publié sur Amazon et l’auteur a admis qu’il ne savait pas exactement ce qui était vrai. Sandra Rose/FilmMagic.com

Bien sûr, c’est le père biologique du fils adoptif de Combs, Quincy. Getty Images

La lettre exige que l’auteur cesse de vendre le livre et présente des excuses publiques qui « doivent être claires, sans équivoque et largement diffusées ».

Hantman nous dit : « Amazon devrait être soumis à des normes plus élevées » et, « comme si un faux mémoire ne suffisait pas, il est choquant qu’Amazon de Jeff Bezos le distribue sans aucune enquête sur sa validité ou son exactitude ».

Guzze a affirmé à Rolling Stone que ses sources « avaient [Porter’s] clé USB. Je n’ai pas posé trop de questions sur comment ils l’ont obtenu [or] d’où vient-il.

La lettre demande à l’auteur et à Amazon de cesser de vendre le livre. Getty Images

Bien sûr! a également soulevé des questions sur la mort de Porter suite à une pneumonie en 2018. Getty Images

Il a également admis à propos de la publication : « Si quelqu’un mettait mes pieds dans le feu et disait : « La vie ou la mort, ce livre est-il réel ? Je dois dire que je ne sais pas. Mais c’est assez réel pour moi. Il a ajouté : « Parfois, il faut simplement le publier. Peut-être que 100 % du livre n’est pas vrai, mais peut-être que 80 % l’est.

Les enfants de Porter – Quincy, Christian « King » Combs, D’Lila Combs et Jessie Combs – se sont également prononcés contre le livre, affirmant qu’il contenait « des rumeurs blessantes et fausses ».

« Les affirmations selon lesquelles notre mère aurait écrit un livre sont tout simplement fausses. Elle ne l’a pas fait, et quiconque prétend détenir un manuscrit se fait une fausse déclaration », ont-ils écrit dans un communiqué. publication sur les réseaux sociaux.

Bien sûr! raconte à Page Six son portrait dans le livre : « Je n’ai rien à voir avec une activité de cette nature. » Paul Martinka

Les enfants de Porter ont publié une déclaration affirmant que leur mère n’avait pas écrit de livre. PA

Un avocat pour Combs a déclaré à Billboard« Les « mémoires » de Kim Porter sont fausses. C’est également offensant – une tentative éhontée de tirer profit de la tragédie. »

Porter et bien sûr ! se sont mariés de 1989 à 1990 et ont eu un fils, Quincy, ensemble.

Porter et Combs ont eu une relation intermittente de 1994 à 2007 et ont trois enfants ensemble.

Diddy a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation et a plaidé non coupable. REUTERS

Porter est décédé d’une pneumonie en 2018.

Bien sûr! demande également la réouverture d’une enquête sur sa mort, nous disant qu’il veut « Justice pour Kimberly Porter ».

« Résolvons cette situation avec Kimberly Porter », nous a-t-il dit. « Ce merveilleux être humain ne mérite pas de mourir. Les calculs montrent enfin qu’elle n’est pas partie par erreur.

Les maisons de Diddy ont été perquisitionnées par la Sécurité intérieure. Getty Images pour Sean « Diddy » Combs

Une enquête fédérale a affirmé que Diddy organiserait des soirées sexuelles sur plusieurs jours appelées « Freak Offs ». ZUMAPRESS.com / MÉGA

Dans leur déclaration collective, ses enfants ont évoqué les rumeurs sur la cause de son décès, en déclarant : « La cause de son décès est établie depuis longtemps. Il n’y a pas eu de jeu déloyal.

Le livre a été publié avant que Combs ne soit arrêté et accusé de racket et de trafic, entre autres allégations.

Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et est détenu sans caution au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York.

Les procureurs affirment que Peigne les victimes forcées et les travailleuses du sexe à se produire dans ce qu’on appelle « Les monstres. »

Il est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York. Getty Images

Son avocat a » a répliqué : « Ce sont des adultes consensuels qui font ce que font les adultes consensuels… nous ne pouvons pas être si puritains dans ce pays en pensant que d’une manière ou d’une autre, le sexe est une mauvaise chose parce que si c’était le cas, il n’y aurait plus personne. »

En 2023, Combs a été poursuivi en justice par son ancienne petite amie, la chanteuse Cassie, qui l’a accusé de violences domestiques et sexuelles. Ils ont rapidement réglé le litige un jour plus tard, bien que Combs ait admis ses actes répréhensibles.

En mai, une vidéo est apparue montrant il le bat violemment dans le couloir d’un hôtel, ce pour quoi il s’est ensuite excusé publiquement.