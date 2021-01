JEDDAH, Arabie saoudite: Nasser Al-Attiyah a remporté sa troisième étape du Rallye Dakar en Arabie saoudite et réduit son déficit au général Stéphane Peteransel à cinq minutes mardi.

Al-Attiyah a remporté le prologue et la deuxième étape, et a dû ouvrir la boucle de 403 kilomètres (250 milles) autour de Wadi Ad-Dawasir, un mélange de canyons rocheux et de dunes.

Le Qatar a dominé, battant Henk Lategan de l’Afrique du Sud par 2 1/2 minutes. Peterhansel a surmonté une crevaison précoce et a terminé troisième, quatre minutes en arrière.

Certains prétendants n’ont pas si bien réussi.

Le champion en titre Carlos Sainz, deuxième très tôt, a perdu son chemin avec le porte-drapeau saoudien Yazeed Al Rajhi. Sainz était de retour sur la bonne voie 31 minutes plus tard et Al Rajhi après 45 minutes.

Bernhard Ten Brinke, des Pays-Bas, dans le top cinq à environ 40 kilomètres à parcourir, a fait rouler sa voiture et recevait l’aide d’un concurrent pour reprendre.

Peterhansel a conservé la tête du classement général, à cinq minutes d’Al-Attiyah. Mathieu Serradori, de France, a terminé troisième, 26 minutes en arrière. Sainz a terminé quatrième, 33 minutes en arrière, et Sébastien Loeb sixième, 46 minutes plus tard.

Skyler Howes, des États-Unis, est devenu le leader du classement général de la moto après que le vainqueur de la deuxième étape Joan Barreda et le champion en titre Ricky Brabec se soient écartés du parcours à 40 kilomètres.

Howes est entré en scène après le milieu de l’étape et a terminé quatrième. L’an dernier, à son deuxième Dakar, il était neuvième au classement général, adoptant une approche décontractée à peine trois mois après s’être cassé le cou. Il a dit qu’il avait le même état d’esprit cette année.

Aujourd’hui, les dunes coulaient très bien et je me sentais à l’aise là-bas, a déclaré Howes. Ensuite, nous sommes sortis dans le désert sur les pistes sablonneuses très rapides et je me suis senti comme chez moi. Je me suis dit que si je me sentais bien, je le laisserais rouler.

Le double vainqueur, Toby Price, d’Australie, a battu Kevin Benavides, d’Argentine, pour remporter l’étape. Matthias Walkner, qui a perdu deux heures lundi à cause d’un problème mécanique, a terminé troisième. Brabec était à 22 minutes de retard et Barreda à 25 minutes.

Dans l’ensemble, Howes a mené Benavides par 2 1/2 minutes, et Xavier de Soultrait a terminé troisième.

