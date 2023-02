Al Ahly vs Real Madrid – Rapport de match de football – 8 février 2023

Vinicius Junior réagit après avoir marqué le premier but du Real Madrid contre Al Ahly. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Le Real Madrid a atteint la finale de la Coupe du monde des clubs après que des buts de Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo et Sergio Arribas ont assuré une victoire 4-1 contre les Egyptiens d’Al Ahly au Maroc mercredi.

Jouant sans plusieurs titulaires clés comme l’attaquant Karim Benzema et le gardien Thibaut Courtois, le Real Madrid a connu un environnement de terrain à domicile, les supporters locaux faisant monter le bruit au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat, à guichets fermés.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les maillots blancs du Real Madrid étaient largement plus nombreux que les rouges d’Al Ahly et les supporters marocains ont même affiché une bannière géante en soutien aux géants espagnols, créant une atmosphère vibrante et un vacarme rare pour une Coupe du monde des clubs dans ce qui était censé être. un stade neutre.

Ils peinent cependant à sortir de l’impasse face à la défense bien organisée d’Al Ahly, les Egyptiens menaçant en contre-attaque.

Vinicius a tiré à côté à la 28e minute et Rodrygo a frappé le poteau mais le Real a ouvert le score à droite à la mi-temps.

Aliou Dieng a donné une mauvaise passe à Mahmoud Metwaly qui, sous la pression de Vinicius, a perdu le ballon au Brésilien et il a décoché une belle frappe sur le gardien, son 50e but en 202 matches avec le Real Madrid.

Valverde a prolongé l’avance du Real juste après la pause, puisant dans un filet vide après que le gardien ait repoussé la frappe à bout portant de Rodrygo.

“On pensait à 2-0, game over, mais ce n’est pas le football. Il fallait faire beaucoup mieux, notre rythme a chuté, on a perdu le contrôle, on pensait que le match était gagné et ce n’est pas comme ça, il faut bien jouer et concentré jusqu’au bout”, a déclaré l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti.

Vinicius a raté deux occasions de prolonger l’avance et Al Ahly a reçu une bouée de sauvetage quand Eduardo Camavinga a fait trébucher Hussein El Shahat dans la surface à la 65e minute et que le défenseur Ali Maaloul a caché le penalty.

Afsha a raté un gardien à bout portant qui aurait été l’égalisation d’Al Ahly et bien que Luka Modric du Real ait raté un penalty à trois minutes de la fin du match.

“Je dois mieux choisir !”, a déclaré Ancelotti après que son équipe ait raté un autre penalty cette saison. “Parfois tu manques des penaltys, Luka les a toujours bien pris. Mais il faut choisir le meilleur, c’est assez clair, Karim [Benzema], [Luka] Modric, [Marco] Asensio. C’est dur d’entraîner les penaltys, on ne peut pas reproduire l’ambiance à l’entraînement.”

Rodrygo et le remplaçant Arribas ont remporté une victoire confortable dans les arrêts de jeu avec des frappes à bout portant.

Le Real affrontera les Saoudiens d’Al Hilal en finale à Rabat samedi après avoir surpris les champions sud-américains Flamengo 3-2 lors de la première demi-finale.

“Nous sommes arrivés ici avec beaucoup d’enthousiasme pour jouer la finale”, a déclaré Ancelotti.

“Nous avons l’excitation de jouer la finale et le souci de bien la jouer. Nous devons nous reposer, même si nous n’avons pas beaucoup de temps. Nous devons bien nous reposer pour essayer de gagner.”