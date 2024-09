Al-Ahli vs Damac Composition prévue, conseils de paris, cotes, actualités sur les blessures, H2H, retransmission

Les deux équipes sont en difficulté cette saison.

Al-Ahli n’a pas été à la hauteur de la qualité de son effectif. Il est actuellement neuvième au classement de la Pro League saoudienne, comme en témoignent ses mauvaises performances. Malgré un football médiocre, sa défense a été solide comme lors de ses six derniers matchs.

Ils n’ont encaissé que deux buts lors de ces matchs. Il reste à voir si cette tendance se poursuivra ou non lors de leur prochain match contre Damac.

Damac abordera ce match après avoir battu Al-Okhdood 3-1 en Ligue professionnelle saoudienne lors de son dernier match, ce qui constituait sa première victoire de la saison en championnat. Ils ont joué un football médiocre depuis le début de la nouvelle saison. Sur trois matchs, ils n’ont remporté qu’une seule victoire.

S’ils veulent grimper au classement, ils devront améliorer leurs performances. Ils affronteront prochainement Al Ahli, qui possède de nombreuses stars talentueuses qui peuvent avoir un impact important.

Démarrer

Vendredi 20 septembre à 21h25 IST.

Localisation : Cité sportive du roi Abdallah

Formulaire

Al-Ahli : DWWLDW

Damac : DLDLLW

Les joueurs à surveiller

Al Ahli : Ivan Toney

Ivan Toney a débuté deux matchs pour Al Ahli mais n’a pas encore inscrit son premier but pour le club. Contre Damac, il aura une excellente occasion de marquer enfin un but pour son équipe. L’ancien attaquant de Premier League aura à cœur de marquer un bon nombre de buts cette saison et de mener le club au titre, étant donné qu’il compte de nombreux joueurs de premier plan dans l’équipe. La présence de Toney dans la surface fait de lui un attaquant intrigant et, espérons-le, il marquera un but pour l’équipe saoudienne.

Damac : Georges N’Koudou

Georges N’Koudou a été un élément clé pour Damac. L’ailier évolue sur le flanc gauche et coupe vers l’intérieur avec son pied droit pour créer des occasions de but. Il cherche également parfois de l’espace pour trouver un angle de tir. Il est l’une des plus grandes menaces de Damac et sa présence donne à l’équipe saoudienne un avantage en attaque.

Faits sur le match

Le nombre total de buts lors de 10 des 12 derniers matchs à domicile d’Al Ahli était inférieur à 3,5.

Les quatre derniers matchs à l’extérieur du Damac FC se sont soldés par des défaites.

Al Ahli n’a pas marqué plus de deux buts lors de ses cinq derniers matchs.

Al-Ahli vs Damac : pronostics et cotes

Conseil n°1 : Victoire d’Al Ahli

Astuce 2 : Ivan Toney marque.

Astuce 3 : Damac marque en premier.

Blessures et actualités des joueurs

Pour Al Ahli, ils n’auront pas à s’inquiéter d’une quelconque blessure puisque tous les joueurs sont aptes à affronter Damac.

Le manager de Damac n’a qu’à se soucier de la condition physique d’un seul joueur. Adam Maher ne jouera pas en raison d’une rupture des ligaments croisés.

Tête-à-tête

Matchs : 9

Al Ahli : 3

Nuls : 3

Damac: 3

Composition prévue

Composition prévue du club d’Al-Ahli : 4-2-3-1

Mendy ; Majrashi, Demiral, Ibanez, Al Ammar ; Aljohani, Kessie; Mahrez, Firmino, Al-Braikan ; Toney

Composition prévue de Damac : 4-2-3-1

Nita ; Solan, Chafai, Bedrane, Anazi; Hazzaa Ahmed, Stanciu ; Kamano, Faltah, N’Koudou ; Diallo

Prédiction

Nous pensons qu’Al-Ahli sera probablement capable de générer un nombre respectable d’occasions et de tirs cadrés. Damac aura peut-être du mal à marquer des buts, mais nous les voyons regagner du terrain au cours de ce match. Nous prévoyons qu’Al-Ahli remportera le match avec une large marge.

Pronostic : Al-Ahli 3-1 Damac

Détails de la retransmission en direct

Inde – Sony LIV, Sony Sports Network

ROYAUME-UNI – DAZN Royaume-Uni

NOUS – fuboTV, FOX Deportes

Nigeria – Application StarTimes, télévision sportive

Pour plus de mises à jour, suivez Khel Now sur Facebook, Gazouillementet Instagram; téléchargez le Khel Now Application Android ou Application iOS et rejoignez notre communauté sur Télégramme.