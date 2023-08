Al Ahli 3-1 Al Hazem (11 août 2023) Analyse du match

L’attaquant brésilien d’Al Ahli, Roberto Firmino, a brillé avec un premier tour du chapeau pour assurer une victoire 3-1 à domicile contre Al Hazem lors du match d’ouverture de la saison de la Saudi Pro League vendredi.

L’ancien attaquant de Liverpool a marqué deux fois dans les 10 premières minutes avant qu’une autre frappe à la 72e pour son triplé scelle les trois points pour l’équipe nouvellement promue.

Al Ahli et Al Hazem étaient deux des quatre clubs promus dans l’élite saoudienne, qui est passé de 16 équipes à 18 cette saison.

Les hôtes ont pris les devants après six minutes avec une tête du capitaine Firmino, qui a obtenu son doublé avec une finition à bout portant de l’ancien ailier de Manchester City et de son nouveau venu Riyad Mahrez quatre minutes plus tard.

Roberto Firmino prend le ballon du match après avoir réussi un tour du chapeau lors de ses débuts en Saudi Pro League pour Al Ahli. Yasser Bakhsh/Getty Images

Largement dominé en première mi-temps, Al Hazem a repoussé un but cinq minutes après la pause alors que Vina s’emparait d’un mauvais dégagement du gardien Édouard Mendy, signé en provenance de Chelsea.

Firmino, cependant, a couronné une soirée d’ouverture parfaite en rétablissant l’avance de deux buts à moins de 20 minutes de la fin.

Les champions en titre Al Ittihad, qui ont recruté le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema du Real Madrid et le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté, disputeront leur premier match dimanche à Al Raed.

Al Nassr de Cristiano Ronaldo, vice-champion la saison dernière, affronte lundi Al Ettifaq. Le match pourrait voir les anciens coéquipiers de Liverpool Sadio Mané, qui a rejoint Al Nassr la semaine dernière, et Jordan Henderson s’affronter.