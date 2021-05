Al Aasy prêt pour Newbury | Actualités des courses

Al Aasy est en si bonne forme à la maison qu’il a persuadé William Haggas de le diriger aux Al Rayyan Stakes à Newbury le 15 mai.

Haggas allait envoyer l’impressionnant vainqueur John Porter directement à la Coronation Cup à Epsom – mais il a brûlé les galops à la maison et reviendra dans le Berkshire pour la course enregistrée sous le nom d’Aston Park.

« J’allais attendre la Coronation Cup, mais il est trop bien donc il va courir samedi prochain dans un Groupe 3 à Newbury le jour de Lockinge », a déclaré Haggas.

« Cela nous donnera trois semaines à Epsom. Il a travaillé à merveille ce (mercredi) matin. C’est un cheval très impressionnant à la maison.

« Il n’irait pas au-dessus du sommet (s’il ne courait pas à Newbury), mais il pourrait devenir un peu frais et idiot. Il a besoin de courses, ce cheval, il n’a pas beaucoup couru l’année dernière.

«Je n’aime pas porter des pénalités dans les courses à enjeux, mais cette course me convient bien – je ne veux pas aller plus loin dans le voyage pour la Yorkshire Cup et je pense que la Coronation Cup est la bonne course.

« Il est très puissant et tout est facile pour lui, nous verrons bientôt à quel point il est bon mais pour le moment, c’est un cheval impressionnant. »

Stablemate My Oberon peut sauter le Lockinge le même jour en faveur d’un voyage en France.

S’exprimant sur le podcast quotidien de Nick Luck, Haggas a déclaré: « Je débat de lui. Je veux vraiment aller pour le Prix d’Ispahan le 30 mai et je ne peux pas faire les deux.

«Je veux monter en voyage avec lui et il est dans le Prince of Wales et je vais le mettre dans l’Eclipse.

« S’il veut s’améliorer suffisamment pour être un vrai cheval, il doit le faire en montant en trip. Il a été bon à Newmarket plus de neuf ans et je ne suis pas sûr que prendre Palace Pier soit la bonne voie. »

« Je pense que si nous optons pour un Groupe 1 de neuf furlong en France qui correspond mieux, nous devons en faire un étalon. »

S’il se retrouvait dans le Prince of Wales’s, My Oberon pourrait tomber sur un autre compagnon stable en forme de globe-trotter Addeybb.

« Je ne vais pas le renvoyer et je vais le préparer pour le Prince of Wales, je pense », a déclaré Haggas.