Al Aasy cherche à être couronné en Coronation Cup | Nouvelles de course

William Haggas n’utilisera pas les conditions du sol comme excuse pour Al Aasy s’il échoue lors de son premier départ au niveau du groupe 1 de la Coral Coronation Cup à Epsom.

Le gestionnaire de Newmarket n’a pas caché l’estime qu’il porte au fils de Sea The Stars – et il a justifié cette confiance ce printemps avec deux affichages dominants dans la société Group Three à Newbury.

Al Aasy fait face à une amélioration en classe et devrait rencontrer une surface beaucoup plus rapide vendredi, mais Haggas est indifférent.

Il a déclaré: « Le terrain est ce qu’il est. Je pense que le terrain ira bien, pas une excuse – il continue l’entreprise. Ce ne sera pas si mal non plus.

« Il est aussi bon que nous pouvons l’avoir – nous sommes très heureux de son état. »

Aidan O’Brien a battu un record de huit précédents vainqueurs de la Coronation Cup et est représenté cette année par ses propres frères Japan et Mogul.

Le Japon, double vainqueur du groupe 1, a connu une saison largement décevante en 2020 – mais a lancé la campagne en cours sur un début gagnant avec les Ormonde Stakes à Chester.

O’Brien a déclaré: « Le Japon est un cheval adorable. Nous venons de mettre une ligne sur ses courses l’année dernière.

« Je me souviens de Ryan (Moore) qui l’a monté sur l’Arc il y a deux ans et il était aux anges avec lui et l’attendait vraiment avec impatience.

« Nous étions ravis de lui à Chester et nous espérons qu’il continuera à progresser. Le plan était toujours de faire le voyage le plus long pour lui donner confiance. Ryan était ravi de lui à Chester.

« Il a eu une très bonne course dans le Derby à l’âge de trois ans (il a terminé troisième près). J’espère qu’il sera heureux d’y retourner à nouveau. »

Mogul, qui a également remporté deux victoires au plus haut niveau, a été vu pour la dernière fois terminer troisième du Prix Ganay à ParisLongchamp.

« Mogul s’est énormément amélioré de Dubaï à la France. En France, ils sont allés très lentement, ce qui ne lui aurait pas plu et le terrain lui a également été défavorable », a ajouté O’Brien.

« Il a aussi très bien travaillé. Seamus (Heffernan) le monte. Je ne pense pas qu’il l’ait déjà monté dans une course auparavant, mais il le connaît bien et le monte dans la plupart de son travail. »

Pyledriver n’a pas aussi bien réussi lors de sa précédente visite à Epsom, après avoir subi un passage difficile lors du Derby de l’année dernière.

Cependant, le poulain de Harbor Watch a remporté les King Edward VII Stakes à Royal Ascot et le Great Voltigeur à York à l’âge de trois ans et a fait un retour prometteur lorsqu’il a terminé deuxième de Sir Ron Priestley dans les Jockey Club Stakes il y a un mois. .

William Muir, qui s’entraîne désormais en partenariat avec Chris Grassick, a déclaré : « Je suis impatient d’y être. Il est en bonne forme, tout s’est passé comme nous le voudrions depuis Newmarket et il est prêt pour cette course.

« Ce qui s’est passé dans le Derby s’est produit quatre stades après avoir quitté les stands. Je n’ai aucune inquiétude à propos de la piste.

« Il y a de très, très bons chevaux dans la course, mais c’est un groupe 1 – ce ne sont pas des shoo-ins.

« On dit qu’ils pourraient avoir quelques averses de tonnerre. De toute façon, le sol ne va pas m’inquiéter. »

Albaflora de Ralph Beckett et Highland Chief de la cour de Paul et Oliver Cole complètent l’alignement.