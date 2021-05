Akshaye Khanna sur Aishwarya Rai Bachchan

Quand Aishwarya Rai Bachchan arrive sur les écrans, beaucoup deviennent faibles dans leurs genoux. Mais il n’y a pas que les fans, certains acteurs ont été impressionnés par sa beauté et ne peuvent pas s’empêcher d’en jaillir. Nous sommes tombés sur une interview d’Akshaye Khanna dans laquelle il parlait d’Aishwarya et l’appelait la fille la plus « sexy ». L’interview a été prise par Karan Johar pendant ‘Ittefaq‘promotions où Khanna a été rejoint par Sonakshi Sinha et Sidharth Malhotra.

KJo a demandé à Akshaye, « Selon vous, qui est la fille la plus sexy du monde des affaires en ce moment? » Auquel le ‘Dil Chahta Hai‘acteur a répondu: « Ash (Aishwarya Rai). Je ne peux pas la quitter des yeux à chaque fois que je la rencontre, » admit-il. « C’est embarrassant pour les hommes. Elle doit y être habituée (les gens la fixent). Mais je n’ai pas l’habitude de ne pas pouvoir quitter quelqu’un des yeux. Vous continuez juste à la regarder comme un fou. »

Sonakshi a également ajouté à lui en disant: « Pas seulement les gars. Même moi, je ne peux pas la quitter des yeux. Elle est sacrément magnifique. »

Pour les non-initiés, Akshaye et Aishwarya ont travaillé ensemble dans deux films ‘Aa Ab Laut Chalen‘(1999) et’Taal‘qui est sorti la même année.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Akshaye est prêt à faire ses débuts numériques avec la série Web intitulée ‘Héritage‘où il fera équipe avec Raveena Tandon pour la première fois. Dans le spectacle, les acteurs incarneront des rivaux dirigés par Vijay Gutte.

La série serait tournée dans plusieurs pays, mettant ainsi en évidence la querelle entre les personnages représentés par ces deux acteurs.