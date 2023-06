Akshay Kumar, vedette de Yami Gautam, affrontera Gadar 2 de Sunny Deol, le geôlier de Rajinikanth

OMG d’Akshay Kumar et Paresh Rawal a été un succès au box-office et a gagné en popularité au fil des ans. Maintenant, 11 ans après le succès du film, l’acteur est de retour avec la suite du film à succès. L’acteur a récemment annoncé la date de sortie et les fans ne peuvent pas rester calmes.

Vendredi, Akshay Kumar s’est rendu sur son Instagram et a annoncé la date de sortie de son prochain film OMG 2. L’acteur a partagé une affiche intrigante sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut voir le dumru de Lord Shiva et a les cheveux longs comme Lord Shiv (jata de shivji). L’acteur a légendé le post en hindi : « Nous arrivons, vous venez aussi, le 11 août, dans les salles. #OMG2. »





Les internautes ont été excités alors qu’Akshay Kumar a partagé l’affiche avec les fans. L’un des fans a commenté, « blockbuster ». Un autre a écrit : « Des nouvelles incroyables, j’ai hâte de voir le film. Un autre fan a commenté: « Akshay Kumar, Yami Gautam et Pankaj Tripathi, cela signifie que le film est un succès. » Alors que certains internautes pensaient également que ce serait un flop parce qu’il se heurte à Gadar 2 et ont déclaré: « n’aurait pas dû se heurter à Gadar 2, maintenant ça va être un flop. » Un autre a écrit: « Pourquoi le heurtez-vous avec Gadar 2. »

Dirigé par Amit Rai, le film met en vedette Yami Gautam, Akshay Kumar et Pankaj Tripathi ainsi qu’Arun Govil et Abhinay Raj Singh dans des rôles clés. Le film de comédie dramatique satirique est la suite d’OMG et tourne autour du sujet du système éducatif indien.

Pendant ce temps, Akshay Kumar a également le film d’Ali Abbas Zafar, Bade Miyan Chote Miyan, dans lequel il sera vu partager l’écran avec Tiger Shroff, Manushi Chhillar et Alaya F. Le film devrait sortir sur Diwali en 2024.