Akshay Kumar traverse une phase de vaches maigres au box-office pour CES raisons ? Un expert du commerce décode ce qui ne va pas pour la star macho

Akshay Kumar est la plus grande superstar de Bollywood, et il est la seule superstar qui a été la plus occupée toutes les années et qui n’a pris aucun congé sabbatique. Mais s’il est en retard, tous ses films sont des flops au box-office. Il y a eu plusieurs films d’Akshay Kumar qui n’ont pas réussi à impressionner; sa dernière sortie, Raksha Bandhan, était également un raté. Mais encore, la superstar est imparable et il est en train de signer des films. L’acteur sera vu dans Hera Pheri 3, où des rapports affirmaient précédemment que Kartik Aaryan pourrait le remplacer, tout comme il l’a fait dans Bhool Bhulaiyaa 2.

Mais pourquoi les films d’Akshay Kumar ne marchent-ils pas ? Un expert du commerce a décodé la raison de l’échec de la star macho et ce qu’il fait mal, et voici quelques mesures qu’il souhaite que la superstar suive et qui pourraient l’aider à retrouver son titre de roi du box-office. Dans une interaction avec Bollywood Hungama, Taran Adarsh ​​a expliqué en détail comment Akshay devrait ralentir avec ses sorties et l’a qualifié de superstar surexposée.

Taran a dit: « Beaucoup de films, surexposition, saal mein 4-5 filmein. Ek waqt tha jab Akshay ke woh filmein chal jaati thi. ab filmein nahi chali. Space out, karna bahut zaruri hai… pichle saal 4 filmein lagi thi théâtre mein aur ek OTT pe. Aap kitne bhi kaabil acteur kyun na ho par roz roz biryani bhi achhi nahi lagti ».

Eh bien, la superstar a été trollée pour des sorties consécutives, et surtout après l’échec de Prithviraj, qui ressemblait plus à une parodie. Akshay devrait certainement choisir judicieusement ses films et avoir quelques sorties. « Thoda espace dehors, karein. Ek waqt tha jab hum bahut saare filmein dekhte te. Amitabh Bachchan ki picturein ek saath : sab jubilé d’argent, jubilé d’or, 25-50-75 hafte chalti rehti hai. tab wahi divertissement hota tha. « Ab connexion ke paas OTT, TV, médias sociaux hai jo aapko a complètement diverti rakhta hai. » Nous espérons que la superstar lira ce conseil de Taran, qui a beaucoup de sens. En ce moment, ce que ses fans attendent, c’est seulement Hera Pheri 3.