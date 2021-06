Akshay Kumar travaillera-t-il dans ‘Dhoom 4’ aux côtés de Salman Khan ? L’acteur répond aux rumeurs

La Journée internationale du yoga approche à grands pas. Chaque année, la journée est célébrée le 21 juin dans le monde entier. Une pratique physique, mentale et spirituelle, orientée Yoga dans l’Inde ancienne. Le yoga aide notre corps, notre esprit et notre âme d’une manière qu’on ne peut même pas imaginer.

Originaire de l’Inde, le yoga est également largement suivi en Occident car il présente des bienfaits incroyables pour la santé. Il peut faire des merveilles pour le corps en termes de forme, de perte de poids, d’équilibre mental et de respiration, entre autres. Passons en revue quelques asanas de yoga courants et les grands avantages qu’ils offrent :

Dernièrement, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Akshay Kumar aurait été choisi aux côtés de Salman Khan pour le très attendu « Dhoom 4 ». Maintenant, Akki lui-même a annulé les rumeurs et les a qualifiées de fausses nouvelles.

Dans une interview exclusive avec Hindustan Times, lorsqu’on lui a demandé si le « Dhoom 4 » d’Aditya Chopra était confirmé, Akshay a déclaré: « En ce qui concerne la spéculation sur Dhoom 4, j’ai deux mots pour vous, FAKE NEWS! »

Akshay Kumar a devant lui une série de films stellaires. Il sera vu dans des films tels que « Sooryavanshi », « Bell Bottom », « Atrangi Re », « Prithviraj », « Ram Setu », « Bachchan Pandey », « Raksha Bandhan » et « OMG 2 ». Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait du fait que les films ne fonctionnent pas ou qu’ils soient retardés, l’acteur de « Houseful » a répondu « kaam karo, phal ki chinta mat karo » (Fais ton travail sans penser aux résultats)

« En fait, quand vous prenez tous ces noms ensemble, ils sonnent beaucoup, essayez-vous de me faire peur ? (Rires) Mais, je crois vraiment et suis ce dicton, kaam karo, phal ki chinta mat karo. Je suis acteur, et bien sûr, je veux que tous mes films soient présentés sur grand écran, même si les temps sans précédent dans lesquels nous vivons, rien n’est certain », a-t-il déclaré.

Akshay a ajouté : « Mais, Dieu est bon. Je suis heureux d’être un acteur à cette époque où j’ai la possibilité de publier mon travail sur des plateformes OTT. Donc, c’est une bonne chose car d’une manière ou d’une autre, je sais que mon travail atteindra le public. Pour l’instant, tout ce que je peux faire, c’est continuer à faire mon travail en toute honnêteté, quel qu’en soit le destin. »

Le film d’Akshay « Bell Bottom » est prévu pour une sortie mondiale en salles le 27 juillet. Comme il y a encore de l’incertitude à venir, avec de nombreux films en attente d’une date de sortie, l’acteur garde les doigts croisés, espérant un résultat positif.

« La pandémie a affecté des vies dans le monde entier – ce n’est pas un truc de Bollywood ou d’Hollywood – tout le monde a été touché. Les dates ont changé, les sorties en salles sont passées sur les plateformes OTT. Mais, maintenant, nous sommes déjà partiellement dans la phase de déverrouillage avec des choses qui s’améliorent. Il faut donc planifier à l’avance, avoir un peu d’espoir et être prudent. Nous y sommes donc, en croisant les doigts et en espérant un résultat positif », a-t-il déclaré.