Akshay Kumar surprend Parineeti Chopra avec un cadeau « keemti » pour sa journée spéciale

Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue avec Akshay Kumar et Parineeti Chopra est basé sur la vie d’un héros réel, Jaswant Singh Gill, qui a couru contre la montre et a sauvé les mineurs coincés dans la mine de charbon inondée de Raniganj en novembre 1989.

Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue de Pooja Entertainment est l’un des films les plus attendus de cette année. Suite au succès du morceau à succès Jalsa 2.0, les créateurs ont captivé le public avec une bande-annonce visuellement époustouflante mettant en vedette Akshay Kumar dans le rôle d’un héros méconnu, promettant une expérience cinématographique délicieuse au public.

L’excitation continue de monter alors que le morceau romantique très attendu Keemti du film est sur le point d’être dévoilé. Chanté par Vishal Mishra et avec la musique de Jjust Music, ce magnifique morceau présente la chimie émouvante entre Parineeti et Akshay, intriguant le public avec un chef-d’œuvre mélodieux.

Alors que le film est à quatre jours de sa sortie officielle, les créateurs, Pooja Entertainment, ont lancé un bel aperçu du film très attendu. L’image attachante de la chanson mettant en vedette Akshay Kumar et Parineeti Chopra qui jouent le rôle de Mr & Mrs Gill montre la saveur d’un angle romantique dans le film, et la belle chimie entre eux ne manquera pas de gagner les cœurs. Avec la sortie de la chanson demain, les fans et le public vont se régaler.

Sur les réseaux sociaux, Akshay Kumar a partagé un aperçu de la chanson et a sous-titré : « Il n'y a rien de plus #Keemti que l'amour @parineetichopra, voici un cadeau pour votre journée spéciale, qui arrive demain ! Regardez l'histoire du véritable héros de Bharat avec #MissionRaniganj. en salles le 6 octobre. »





En parlant du film, il est basé sur la vie d’un héros réel, Jaswant Singh Gill, qui a couru contre la montre et a sauvé les mineurs piégés dans la mine de charbon inondée de Raniganj en novembre 1989. Produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Ajay Kapoor, le film, réalisé par Tinu Suresh Desai et la musique de Jjust Music, promet de donner vie à l’accident d’une mine de charbon qui a secoué non seulement la nation mais aussi le monde. Le dévouement incessant de l’équipe de secours, dirigée par Jaswant Singh Gill, sortira en salles le 6 octobre 2023, offrant au public une expérience cinématographique inoubliable.