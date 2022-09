Héra Phéri et Phir Héra Phéri sont sans aucun doute les meilleurs films comiques réalisés à Bollywood. Le film a joué Akshay Kumar, Suniel Shettyet Paresh Rawal dans les rôles principaux. Le troisième volet du film a été annoncé il y a quelques années avec Abhishek Bachchan, John Abraham, Paresh Rawal et Suniel Shetty. Le tournage du film avait également commencé, mais plus tard, il a été abandonné. Maintenant, il y a eu des rapports selon lesquels les fabricants prévoient de faire Hera Pheri 3 avec les acteurs originaux, Akshay, Suniel et Paresh. Le producteur Firoz Nadiadwala a également confirmé il y a quelques mois que le film serait réalisé. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet.

Hera Pheri 3 a fait les gros titres de l’actualité du divertissement à plusieurs reprises. Hier (9 septembre), c’était l’anniversaire d’Akshay Kumar, et Suniel Shetty s’est rendu sur Twitter pour lui souhaiter. Dans son tweet, il a appelé Akshay ‘Raju’ et lui a souhaité, et tout en répondant à Shetty, Kumar a tweeté : “Shyam bhai, merci pour les voeux. Phir thodi hera pheri kar le ?” Découvrez le tweet ci-dessous

Shyam bhai, merci pour les voeux. Phir thodi hera pheri kar le ? ? https://t.co/j8aRE0A1fN Akshay Kumar (@akshaykumar) 9 septembre 2022

Maintenant, ce tweet d’Akshay a excité tout le monde à l’idée que peut-être Hera Pheri 3 pourrait arriver bientôt, et les fans deviennent fous sur les réseaux sociaux. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Isse acha kuch nahi hosakta,#HeraPhéri3 devrait arriver https://t.co/hYUamHsKg7 Anshu Aggarwal (@anshu_aggarwal9) 10 septembre 2022

Héra Péri 3 ??? S’il vous plait oui ?? https://t.co/kYtkOFXpMr Sukoon (@Keerhti__) 10 septembre 2022

#HeraPhéri3 l’engouement est différent ? https://t.co/YYXCbwhEdE Manaan (vallée du Cachemire akkian) (@KashmirAkkians2) 10 septembre 2022

2022 n’a pas été une grande année pour Akshay, car trois films consécutifs de l’acteur n’ont pas réussi à se faire une place au box-office. Cependant, maintenant, tout le monde regarde vers Ram Setu, qui devrait sortir à Diwali cette année. Mais, si Hera Pheri 3 sort bientôt et sort, nous sommes sûrs qu’il battra des records au box-office.