Akshay Kumar starrer ‘Raksha Bandhan’ va sur les planchers, l’acteur présente ses sœurs à l’écran

Le prochain film d’Akshay Kumar, « Raksha Bandhan », est enfin sorti sur les parquets. Ce film marque la deuxième sortie de l’acteur avec le cinéaste Aanand L Rai après ‘Atrangi Re’. Akshay a consulté ses pages de médias sociaux et a partagé un clic franc avec le réalisateur des plateaux de « Raksha Bandhan ». Sur la photo, Akshay porte une kurta jaune et un jean gris avec une fine moustache. Il a complété son look avec un tikka rouge sur son front.

Akshay a légendé sa photo comme « En grandissant ma sœur, Alka était ma première amie. C’était l’amitié la plus facile. Le #RakshaBandhan de @aanandlrai est un dévouement à elle et une célébration de ce lien spécial. Le premier jour du tournage aujourd’hui, besoin de votre amour et meilleurs voeux. @bhumipednekar #AlkaHiranandani #HimanshuSharma @kanika.d @zeestudiosofficial @cypplofficial #CapeOfGoodFilms @harjeetsphotography. »

Nous sommes également tombés sur un BTS mettant toujours en vedette Akshay avec ses sœurs à l’écran interprétées par Sahejmeen Kaur, Deepika Khanna, Sadia Khateeb et Smrithi Srikanth.

« Raksha Bandhan » présente Bhumi Pednekar dans le rôle principal féminin.

Le film a été annoncé lors du festival de Raksha Bandhan en 2020. Akshay a écrit: « C’est rarement dans la vie qu’on rencontre une histoire qui touche votre cœur si profondément et si instantanément … c’est le plus rapide que j’ai signé un film dans mon carrière. Une histoire qui vous fera rire et qui vous fera pleurer. Et elle nous fera réaliser à quel point ceux qui ont des sœurs sont bénis. Dédiant ce film, #Rakshabandhan à ma chère sœur, Alka et au lien le plus spécial dans le monde… celui d’un frère et d’une soeur. »