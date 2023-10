Akshay Kumar-starrer affiche une croissance de 100 % grâce au bouche à oreille positif

Selon les premières estimations, il y a une croissance de 100 % de la collecte et la collecte brute des réservations anticipées pour le deuxième jour s’élève à Rs 1,86 crores.

Le film vedette d’Akshay Kumar, Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue, est sorti dans les cinémas de tout le pays le 6 octobre. Le film basé sur l’histoire du héros méconnu Jaswant Singh Gill a reçu un accueil positif de la part du public et des critiques. La performance d’Akshay Kumar a gagné un amour unanime. Même si le film a reçu un accueil positif, compte tenu du genre sur lequel il est basé, l’extraordinaire bouche à oreille continuera également à exercer sa magie dans les prochains jours, notamment samedi et dimanche.

En parlant du film Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue, raconte l’histoire du héros méconnu Jaswant Singh Gill et est basé sur un chapitre important de la nation. Après un démarrage lent au box-office, le film a connu une forte hausse des collections. Le bouche à oreille positif a contribué à enrichir la collection du film. Selon un rapport de Sacnilk, la Mission Raniganj a enregistré un bond de 100 % samedi. Sur X (anciennement Twitter), Sacnilk a écrit : « #MissionRaniganj – Collecte brute de réservation à l’avance – Premier jour – 0,77 Cr. Deuxième jour – 1,86 Cr. Le WOM est positif mais le film doit montrer aujourd’hui un bond de plus de 100 % dans la collecte globale. pour rester dans le jeu.

#MissionRaniganj encaissement brut de réservation à l’avance – Premier jour – 0.77 Cr

Deuxième jour – 1.86 Cr Le WOM est positif, mais le film doit aujourd’hui afficher un bond de plus de 100 % dans la collection globale pour rester dans la course. #MissionRaniganjInCinemasNow | #AkshayKumar – Sacnilk Divertissement (@SacnilkEntmt) 7 octobre 2023

Le film appartient aux journées du samedi et du dimanche, et comme le bouche à oreille extraordinaire entre déjà en jeu, le film trouvera son public cible et fonctionnera exceptionnellement bien ces jours-là, et la croissance sera également visible dans les jours à venir.

Mené par Akshay Kumar, qui incarne l’ingénieur minier et responsable des secours formé Jaswant Singh Gill, le film a démarré lentement au box-office, ne gagnant que Rs 2,8 crore le jour de son ouverture, selon les premières estimations du portail de suivi des divertissements Sacnilk. .

Outre Akshay, Mission Raniganj met également en vedette Kumud Mishra, Pavan Malhotra, Jameel Khan, Ravi Kishan, Varun Badola, Dibyendu Bhattacharya, Parineeti Chopra, Sudhir Pandey et Shishir Sharma.