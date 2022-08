Akshay Kumar s’ouvre sur sa citoyenneté canadienne : « J’ai pensé à quitter l’Inde après avoir livré 14-15 flops d’affilée »

Akshay Kumar est souvent tiré par des internautes sur sa citoyenneté canadienne, même s’il n’a jamais caché ou nié avoir un passeport canadien. Bien que Khiladi Kumar se moque de la pêche à la traîne en ligne, il a récemment révélé qu’il envisageait de déménager au Canada après avoir livré 14-15 flops d’affilée.

“Il y a quelques années, mes films ne fonctionnaient pas. Près de 14-15 films n’avaient pas fonctionné alors j’ai pensé que je devrais probablement déménager ailleurs et y travailler. Beaucoup de gens déménagent là-bas (au Canada) pour le travail, mais ce sont quand même des Indiens. Alors j’ai aussi pensé que si le destin ne me soutenait pas ici, alors je devrais faire quelque chose. J’y suis allé, j’ai demandé (la citoyenneté) et je l’ai obtenue », a déclaré Akshay à Lallantop.

Il a ajouté : “J’ai un passeport (canadien). Qu’est-ce qu’un passeport ? C’est un document utilisé pour voyager d’un pays à un autre. Voyez, je suis un Indien, je paie tous mes impôts et je les paie ici. J’ai un le choix de le payer là-bas aussi mais je les paie dans mon pays. Je travaille dans mon pays. Beaucoup de gens disent des choses et ils ont le droit de le faire. À eux, je voudrais juste dire que je suis un Indien, et je sera toujours un Indien.”

Sur Koffee With Karan 7, lorsque Karan Johar a demandé à Akshay s’il se faisait troller sur les réseaux sociaux, le Khiladi Kumar a répondu : “Tout au plus, ils écrivent sur le Canada. Ce dont je me fiche.” Karan a ensuite souligné que les trolls l’appelaient Canada Kumar. À quoi, il a répondu: “Ouais Canada Kumar. D’accord, appelle-moi comme ça.”

Akshay espère actuellement passer de bonnes vacances pour son film récemment sorti Raksha Bandhan, qui a affronté Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan au box-office. Cependant, les tendances au boycott ont gravement affecté les activités des deux films.