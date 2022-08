Akshay Kumar s’ouvre sur les internautes boycottant Raksha Bandhan, dit “main unse haath jod ke ..”

L’acteur de Raksha Bandhan, Akshay Kumar, a de nouveau réagi à la tendance #BoycottRakshaBandhan.

Lors d’une conversation avec India.com, l’acteur de Raksha Bandhan a déclaré: “Sabko apna apna hai, jisko jo bolna hai bolta hai. Hume apna kaam karna hai. Main unse haath jod ke yahi vinti karuga ki mat karo car har industrie Hindustan ki économie ko badhane ke liye hai. Sab kar rahe hain kaam. Aur ye gine chune kuch log hain jo karna chahte hain, ça va. S’ils se sentent comme unko shanti milti hai, toh vo kare.

Lors d’un événement promotionnel à Kolkata, Akshay avait déclaré : « Comme je viens de le dire, c’est un pays libre, chacun peut faire ce qu’il veut. Mais tout cela (Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha) aide l’économie de l’Inde. Nous sommes tous sur le point de devenir le plus grand et le plus grand pays. Je leur demanderais (trolls) et vous (médias), ne vous mêlez pas de ça.

De plus, selon l’équipe du film, Raksha Bandhan d’Akshay Kumar a frappé Rs 8,20 crore au box-office le jour de son ouverture. Il s’agit de la plus faible collection d’ouverture d’Akshay par rapport à ses deux autres sorties cette année. Bachchhan Paandey a collecté Rs 13,25 crore au box-office le jour de son ouverture tandis que Samrat Prithviraj a frappé Rs 10,70 crore le premier jour au box-office, selon un rapport de bollywoodhungama.com.

Raksha Bandhan, un film sur les liens entre frères et sœurs dans lequel Bhumi Pednekar joue la chérie d’enfance de la star et Sadia Khateeb, Sahejmeen Kaur, Smrithi Srikanth et Deepika Khanna jouent les sœurs à l’écran d’Akshay, met l’accent sur le problème de la dot.

Raksha Bandhan d’Akshay Kumar est sorti en salles le 11 août. Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan est également sorti à la même date.