Akshay Kumar soulevant des actrices “sans consentement” exaspère les internautes

Akshay Kumar est connu pour sa routine rigoureuse où marcher sur le chemin d’une vie simple et saine reste sa devise. Considéré comme se réveillant à 4 heures du matin et évitant les soirées nocturnes, l’acteur de Bollywood, âgé de 55 ans, est acclamé pour son programme de remise en forme qui le maintient en forme. Mais maintenant, les fans ont également remarqué son autre acte de signature, c’est-à-dire soulever des actrices sans leur consentement. Tu peux répéter s’il te plait? Oui le Khiladi a été appelé sur Internet pour avoir ramassé des actrices sans leur approbation.

Un utilisateur de Reddit a compilé les moments où Akshay a soulevé ses co-stars féminines dans ses bras et les a fait tourbillonner vigoureusement, à la grande surprise des actrices. La vidéo a montré comment l’acteur hindi a continué à faire cela avec de nombreuses héroïnes de la ville B telles que Preity Zinta, Priyanka Chopra, Twinkle Khanna, Shefali Jariwala, Katrina Kaif, Amy Jackson, Samantha Ruth Prabhu, et même avec un fan. Le clip comprenait des vues d’un film, d’une promotion ou de tout autre événement public lorsque Akshay a été vu aux côtés des actrices.

« Pourquoi fait-il toujours ça… le pauvre shefali était littéralement dans des draps, cela aurait pu entraîner un dysfonctionnement de la garde-robe », lit-on dans le post partagé sur Reddit. Il a mentionné comment Shefali Jariwala était enveloppée dans un drap blanc lorsque l’acteur l’a soudainement soulevé sans aucune considération “due” de ses vêtements.

Bientôt, Redditors a commencé à tirer des commentaires pour Akshay et l’a critiqué pour ses mouvements “effrayants” qui auraient dû être pris en charge beaucoup plus tôt. “Je me sens nauséeux juste en regardant ça”, a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a fait remarquer, “Eh bien, il le fait toujours, alors peut-être que ce n’était pas scénarisé. Mais faire cela dans les draps est un gros non non quand même ».

«Comment diable est-ce romantique ou beau à regarder… ou même divertissant ??? Cet homme doit arrêter ce non-sens, il vit toujours son vrai rêve de garam masala, s’il vous plaît, arrêtez mon oncle effrayant », a souligné un utilisateur lésé. s’exclama le quatrième. “Au-delà de la chair de poule, ce type est”. Certains ont même aperçu des chansons vaporeuses et ont dit: “Quand vous prenez “main to ladki ghuma raha tha” trop au sérieux.”

Récemment, le ‘Soryavanshi’ L’acteur a également été fustigé sur Twitter pour avoir soulevé Samantha Ruth Prabhu (de nulle part) lors du tour de quiz de Koffee avec Karan saison 7.

