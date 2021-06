Akshay Kumar secoue une jambe avec BSF Jawans, les habitants lors de sa visite au Jammu-et-Cachemire – Regardez! | Nouvelles des gens

New Delhi: Jeudi 17 juin, l’acteur de Bollywood Akshay Kumar s’est rendu à la Force de sécurité des frontières (BSF) dans le secteur Gurez du district de Bandipora au Jammu-et-Cachemire.

Comme on le voit dans un tweet de l’ANI, après avoir interagi avec les soldats, l’acteur a dansé avec les Jawans et les locaux et a définitivement égayé un peu leur journée ! Akshay a montré certains de ses pas de Bhangra et a dansé sur l’air de chansons telles que « Sauda Khara Khara » et « Maan Punjabi Boli Da ».

Découvrez la vidéo virale:

#REGARDEZ | L’acteur Akshay Kumar a dansé aujourd’hui avec des mâchoires de BSF et des habitants du secteur Gurez du district de Bandipora au Jammu-et-Cachemire pic.twitter.com/PcrivjIJMW – ANI (@ANI) 17 juin 2021

L’acteur de ‘Kesari’ s’est également rendu sur son Twitter pour partager des moments mémorables de sa visite. Il a écrit dans la légende : » J’ai passé une journée mémorable avec le @BSF_India

courageux qui gardent les frontières aujourd’hui. Venir ici est toujours une expérience d’humilité… rencontrer les vrais héros Costume du cœur Mon cœur n’est rempli que de respect. »

Découvrez son article:

Côté travail, Akshay apparaîtra ensuite dans « Ram Setu » d’Abhishek Sharma aux côtés de Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha. Il sera également vu dans ‘Housefull 5’, ‘Atrangi Re’, ‘Bell Bottom’ et ‘Sooryavanshi’.