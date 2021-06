Akshay Kumar se rend à Bandipora de J&K pour rencontrer les «vrais héros» de BSF et fait un don de 1 crore de roupies pour la construction d’une école à Tulail

Jeudi, la star de Bollywood Akshay Kumar a profité de son compte Instagram pour partager une série de photos de sa visite à la LoC où il a interagi et a même secoué une jambe avec les soldats de la BSF.

« J’ai passé une journée mémorable avec les braves @bsf_india qui gardent les frontières aujourd’hui. Venir ici est toujours une expérience humiliante… rencontrer les vrais héros Mon cœur n’est rempli que de respect », a écrit Akshay à côté des photos.

Pendant ce temps, Akshay a également fait don de 1 crore de roupies pour un bâtiment scolaire dans un village éloigné de Tulail le long de la ligne de contrôle (LdC) dans le district de Bandipora au Jammu-et-Cachemire.

L’acteur a atteint le village de Neeru en hélicoptère vers midi et a ensuite commencé à interagir avec les habitants et les forces de sécurité déployées.

« Akshay Kumar a fait un don de 1 crore de roupies pour la construction du bâtiment de l’école dans le village de Neeru à Tulail. Il a visité la région pour remonter le moral des soldats de l’armée déployés et des soldats de la BSF avec lesquels il a longtemps interagi. avec les habitants du village qui sont venus voir et rencontrer l’acteur. La fonction a été organisée par des soldats BSF postés sur un poste LoC dans le village de Neeru. Il a apprécié l’armée, BSF et les habitants pour mener des vies hardies dans la région braver fortes chutes de neige et extrême inaccessibilité », ont déclaré des sources à l’IANS.