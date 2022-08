Akshay Kumar révèle que la star d'Anupamma, Rupali Ganguly, est sa sœur rakhi, l'actrice dit "jab tak zinda hoon..."

Akshay Kumar et la star de la télévision Rupali Ganguly ont une relation de plusieurs décennies. La star d’Anupamma est la sœur Rakhi d’Akshay, et les deux se sont unies après une séparation de 30 ans. Tout s’est passé quand Akshay a honoré l’émission hebdomadaire Ravivaar With Star Parivaar. Kumar est arrivé pour promouvoir son film récemment sorti Raksha Bandhan, et il était accompagné de ses sœurs à l’écran, Sadia Khateeb, Deepika Khanna, Smrithi Srikanth, Sahejmeen Kaur et le réalisateur Aanand L Rai.

Kumar a partagé un aperçu de l’épisode sur son Instagram, et il a montré les plaisanteries amusantes entre Kumar et d’autres artistes de la télévision. Plus tard, nous voyons le moment où Akshay et Ruapli se réunissent, et le premier a renversé la mèche sur leur relation. Akshay a révélé: “30 saal pehele en continu 5 saal tak yeh mujhe rakhi baandhti thi.” Rupali est devenue émotive, puis elle a attaché un rakhi à la main d’Akshay. L’acteur s’est penché pour toucher ses pieds et l’actrice a déclaré : “Har saal… jab tak zinda hoon, har saal rakhi bandhungi.”

Tout en faisant la promotion de son film, le lauréat du prix national s’exprimait lors d’un événement promotionnel de sa dernière sortie “Raksha Bandhan”, qui aborde la question de la dot. La dot est comme une «extorsion» et la faute professionnelle continue de sévir en Inde encore aujourd’hui, a déclaré mercredi la star de Bollywood, Akshay Kumar.

C’est dans les ” couches “, a déclaré l’acteur en se référant au mal social profondément enraciné. ” Nous ne pouvons pas être en désaccord avec le fait que la dot est très présente en Inde. C’est dans les couches. ‘. Il a des noms différents. Certains exigent qu’ils veuillent organiser le mariage à grande échelle. J’appellerais ça de l’extorsion. Le père, le frère ne sont pas si capables, et pourtant ils essaient de faire tout ce qu’ils peuvent pour que (le mariage) se produise”, a déclaré Kumar aux journalistes ici. Raksha Bandhan met également en vedette Bhumi Pednekar en tête.