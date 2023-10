Akshay Kumar révèle enfin pourquoi il a obtenu la citoyenneté canadienne et attribue cela à ses 14 échecs

Akshay Kumar qui a finalement obtenu un passeport indien dans sa récente interview a révélé comment il s’était retrouvé avec un passeport canadien. Le Mission Raniganj L’acteur a imputé cela à ses 13 échecs où il révèle que des échecs consécutifs l’ont convaincu qu’il n’aurait pas une carrière réussie dans l’industrie et qu’il a donc déménagé au Canada. Akshay reste franc comme avant et dit : « Je suis devenu Canadien parce que mes films ne marchaient pas bien à un moment donné et j’ai donné 13 à 14 films qui ont échoué. À cette époque, mon ami vivait au Canada et il m’a dit de venir ici et nous allons travailler sur quelque chose. Mon ami m’avait proposé que nous fassions du fret ensemble. J’ai dit d’accord, mes films ne se passent pas bien non plus et une personne doit travailler, peu importe où elle se trouve. ».

Akshay Kumar a ajouté : « Quand j’ai commencé à vivre à Toronto, j’ai obtenu un passeport canadien. Entre-temps, il restait deux films à sortir. Après la sortie des deux films, c’est devenu un grand succès. Je lui ai dit que j’y retournais. Ensuite, j’ai acheté d’autres films et je suis arrivé ici aujourd’hui. Mais je n’aurais jamais pensé que les gens s’en procureraient, c’était juste un document de voyage. Je ne fais que payer mes impôts et je suis le plus gros contribuable. »

Akshay Kumar critiqué pour avoir un passeport canadien

L’acteur qui était souvent appelé le Canadien Kumar et le 15 août qui marque le Jour de l’Indépendance, la superstar a partagé la nouvelle d’avoir enfin obtenu la citoyenneté indienne et a exprimé son bonheur à ce sujet. Akshay Kumar est l’une des plus grandes superstars de Bollywood et il a parcouru un long chemin dans son parcours. En effet, il est le Khiladi Kumar de Bollywood.

Akshay Kumar sera vu ensuite dans Bienvenue dans la jungle et Héra Phéri 3 et tous les regards sont tournés vers ces deux grosses sorties alors que la superstar a du mal à avoir un blockbuster.